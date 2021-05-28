ФБР подключилось к расследованию захвата белорусскими властями самолета Ryanair 6 28.05.2021, 11:04

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иллюстрационное фото

Были опрошены все члены экипажа самолета.

Захват самолета Ryanair белорусскими властями расследуется правоохранительными органами Литвы и Польши, а также Федеральным бюро расследований США (ФБР), сообщил глава бюро криминальной полиции Литвы Роландас Кишкис, сообщает Delfi.

«Помимо досудебного расследования, инициированного Республикой Польша, у нас есть информация от коллег из США, что наше расследование было инициировано Федеральным бюро расследований. У нас также интенсивное сотрудничество с коллегами из Ирландии, с коллегами из Греции - это происходит каждый день, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю», - сказал в пятницу журналистам Кишкис.

По его словам, были опрошены все члены экипажа Ryanair, а также «около 90 процентов всех пассажиров самолета».

Заместитель генерального прокурора Гинтас Иванаускас заявил, что самолет ирландской компании Ryanair все еще находится в аэропорту Вильнюса, поскольку не все действия, запланированные в ходе расследования, были выполнены. После этого он сможет покинуть Литву». В ближайшие дни запланирован дополнительный осмотр самолета.

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