«Минскводоканал» до сих пор не знает причин аварий летом 2020 года 6 28.05.2021, 11:11

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Фото: tut.by

Зачем тогда жители столицы содержат эту структуру?

В "Минскводоканале" до сих пор не знают причины аварий, которые происходили в системе летом 2020 года. Об этом заявил заместитель начальника производства "Минскводопровод" УП "Минскводоканал" Иван Цыбин.

"Окончательных данных о причинах возникновения аварийных ситуаций пока нет — ведутся следственные действия. Чтобы избежать подобных ситуаций, пересмотрены регламентирующие документы совместных действий как с работниками нашего предприятия, так и с сотрудниками других организаций, в частности МЧС", — передают его слова "Минск-Новости".

Как заявил Цыбин, сейчас разработали они совместную инструкцию по обмену информацией и порядку взаимодействия с Минским городским Центром гигиены и эпидемиологии.

Наибольшая водопроводная авария случилась в Минске в июне 2020 года: без нормальной воды на несколько дней остались 2200 многоквартирных домов в двух районах столицы — Фрунзенском и Московском.

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