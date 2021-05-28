Новые санкции против Лукашенко: о чем договорились министры стран ЕС 2 28.05.2021, 11:18

11,452

Давление на режим с целью освобождения политзаключенных будет максимальным.

Каким способом Евросоюз может оказать на нынешнее белорусское руководство максимальное давление? В четверг, 27 мая, в Лиссабоне ответ на этот вопрос пытались найти главы МИД стран-членов ЕС, сообщает dw.com.

Неформальная встреча министров иностранных дел прошла спустя несколько дней после введения штрафных мер в ответ на принуждение самолета Ryanair к посадке в Минске и задержание находившегося на его борту оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

В связи с этим инцидентом Брюссель объявил о закрытии воздушного пространства и аэропортов Евросоюза для бортов белорусских авиакомпаний. Кроме того, европейским авиаперевозчикам рекомендовали избегать перелетов над территорией Беларуси.

ЕС намерен ввести против Минска и дополнительные экономические санкции: их обсуждением и занимались министры иностранных дел на встрече в Лиссабоне. О конкретных шагах, впрочем, договориться пока не удалось. В ЕС еще будут над этим работать: ограничительные меры и их цели должны быть юридически обоснованы. Кроме того, необходимо тщательно продумать последствия возможных санкций.

Новые санкции затронут белорусскую экономику

Ожидается, что новые санкции коснутся прибыльной калийной промышленности, нефтехимических компаний и финансового сектора Беларуси. Беларусь является четвертым по величине производителем калийных удобрений в мире после Канады, Китая и России.

Таким образом, ограничительные меры впервые затронут целые сектора белорусской экономики. До сих пор санкции вводились лишь в отношении физических лиц, несущих политическую ответственность за арест оппозиционеров и демонстрантов: действующие ограничения включают в себя заморозку их активов и запрет на въезд в ЕС. Персональные санкции, однако, так и не привели к желаемому результату. По этой причине в ЕС готовятся к более масштабным действиям.

Время диалога ЕС с Беларусью прошло

Если Александр Лукашенко откажется изменить свою политику, то "следует исходить из того, что это только начало большой и долгой санкционной спирали", заявил в Лиссабоне министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas).

Действия Лукашенко "настолько неприемлемы", что ЕС не удовлетворится небольшими шагами по введению санкций, подчеркнул немецкий министр. По его словам, Евросоюз намерен ввести "значительные санкции в отношении экономической структуры и платежных оборотов в Беларуси, чтобы это имело последствия". Мас также указал, что время, когда ЕС был готов к диалогу с Лукашенко, теперь прошло, а первым шагом белорусских властей должно стать немедленное освобождение политических заключенных в стране.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».