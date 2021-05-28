Россия разрешила Austrian Airlines рейс в обход Беларуси 8 28.05.2021, 11:25

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Фото: austrian.com

Ранее Москва отказывала самолетам, следовавшим по такому маршруту.

Россия разрешила Austrian Airlines в пятницу совершить рейс из Вены в Москву в обход Беларуси. Об этом в пятницу, 28 мая, рассказали в авиакомпании, пишут «Известия».

Накануне сообщалось, что рейс авиакомпании Air France Париж–Москва, который был запланирован на 28 мая, отменен из-за отсутствия разрешения от России.

Напомним, что летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за ложного сообщения о минировании и поднятой по приказу Лукашенко на перехват военной авиации. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta. Он был задержан при проверке документов.

На саммите Евросоюза 24 мая было принято решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Международные перевозчики при этом отказались от использования воздушного пространства Беларуси.

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