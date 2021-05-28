Илон Маск задумался о еще одной глобальной инвестиции 2 28.05.2021, 11:32

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Илон Маск

Производитель электрокаров Tesla присматривается к покупке завода.

Американский производитель электрокаров Tesla изучает возможность покупки завода по производству чипов, чтобы обеспечить поставку важнейших компонентов на фоне глобального дефицита.

Об этом пишет unian.net со ссылкой на Financial Times.

По данным издания, американский автопроизводитель также обсуждает возможность покупки чипов для электрокаров авансовым платежом с крупнейшими отраслевыми операторами Тайваня, Южной Кореи и США.

Как пишет издание, современная фабрика требует вложений в размере до $20 млрд, и сложна в эксплуатации.

Однако отмечается, что интерес Tesla к приобретению завода находится на предварительной стадии. С учетом непомерных затрат такая покупка может быть затруднительной.

Как пишет издание, некоторые контрактные производители микросхем начали разрешать крупным клиентам вносить авансовый платеж, чтобы гарантировать выполнение определенных заказов по фиксированной цене.

Такая практика раньше была очень необычной для контрактных производителей микросхем, поскольку гибкость в распределении мощностей для заказов от разных клиентов долгое время была краеугольным камнем их прибыльности.

Проблемы с чипами

В 2021 году многие автопроизводители столкнулись с дефицитом полупроводников, из-за чего некоторые компании даже вынуждены были сократить производство.

Кроме автомобильной отрасли дефицит также задел производство смартфонов, компьютеров и игровых консолей. По оценкам экспертов, мировой автопром может потерять в этом году потеряет $110 млрд из-за дефицита чипов.

В апреле 2021 года шесть фирм, занимающихся разработкой полупроводников, заключили сделку с тайваньской United Microelectronics Corporation (UMC), согласно которой четвертый по величине контрактный производитель микросхем в мире расширит производственные мощности для них в обмен на финансовые депозиты.

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