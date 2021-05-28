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«Таракан, мы прикроем твой бизнес!»

  • 28.05.2021, 11:41
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«Таракан, мы прикроем твой бизнес!»

Белорусы напомнили норвежской компании YARA о бастующих «Беларуськалия».

В Киеве, у посольства Норвегии, беларуская диаспора напомнила дипломатам, чего стоит сотрудничество компании YARA для белорусов.

Представителю посольства было передано обращение с требованием прекратить работать с контрабандистами и похитителями людей.

«Ни дождь, ни клевета пролукашистских помоек, ни угрозы и саботаж слабовиков усатого маразматика - ничто не заставит нас замолчать:

Гражданин Лукашенко, мы прикроем твой бизнес на крови белорусов!

В ходе выражения у свободного микрофона того, что наболело у каждого белоруса, были зачитаны все имена официальных политических заключённых. Не единожды вспоминали о политических узниках, которых нет в официальных списках, и о тех, что никому не известны. И о бастующих Беларуськалия!

Вы - наши Герои, мы - ваш голос!», — сообщили участники акции.

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