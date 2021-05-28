Форум свободной России проводит дискуссию «Убить дракона: стратегии оппозиции в условиях диктатуры» 1 28.05.2021, 11:34

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В обсуждении принимает участие главный редактор Charter97.org.

Сегодня, 28 мая, в рамках одной из секций X Форум свободной России продолжает обсуждение темы «право на восстание».

Панельная дискуссия носит название «Убить дракона: стратегии оппозиции в условиях диктатуры».

В дискуссии принимают участие главный редактор Charter97.org Наталья Радина, Аркадий Бабченко, Геннадий Гудков, Евгения Чирикова и Илья Пономарев.

Тема: возможные стратегии противостояния оппозиции диктатуре.

Напомним, что в Вильнюсе начал свою работу X Форум свободной России, который в этот раз проходит в режиме онлайн. Форум свободной России — это крупнейшая независимая площадка российской оппозиции, в рамках которой обсуждаются актуальные проблемы российской и международной политики.

В работе Форума принимают участие десятки спикеров, среди которых известные российские и зарубежные эксперты, политики, гражданские активисты, писатели экономисты и журналисты: Геннадий Гудков, Гарри Каспаров, главный редактор Charter97.org Наталья Радина, Аркадий Бабченко, Андрей Зубов, Владислав Иноземцев, Виталий Манский, Леонид Гозман, Ариэль Коэн и многие другие. Зарегистрированных участников – свыше 600.

С приветственным словом к участникам Форума выступил 13-й чемпион мира по шахматам, глава Совета Фонда защиты прав человека, сооснователь Форума Гарри Каспаров.

В своем приветственном слове он констатировал переход путинского режима к фазе открытой фашистской диктатуры, которая подавляет любые ростки оппозиционной деятельности и не приемлет уже никакого инакомыслия, рассказал об угрозах, которые несет путинская диктатура для всего цивилизованного человечества, а также призвал участников Форума к созданию объединенной сети российской эмиграции в Европе, призванной координировать деятельность различных эмигрантских сообществ за пределами России.

В первый день Форума планируется проведения нескольких дискуссионных панелей, посвященных самым актуальным проблемам российской и мировой политики.

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