Форум свободной России проводит дискуссию «Убить дракона: стратегии оппозиции в условиях диктатуры»1
- 28.05.2021, 11:34
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В обсуждении принимает участие главный редактор Charter97.org.
Сегодня, 28 мая, в рамках одной из секций X Форум свободной России продолжает обсуждение темы «право на восстание».
Панельная дискуссия носит название «Убить дракона: стратегии оппозиции в условиях диктатуры».
В дискуссии принимают участие главный редактор Charter97.org Наталья Радина, Аркадий Бабченко, Геннадий Гудков, Евгения Чирикова и Илья Пономарев.
Тема: возможные стратегии противостояния оппозиции диктатуре.
Напомним, что в Вильнюсе начал свою работу X Форум свободной России, который в этот раз проходит в режиме онлайн. Форум свободной России — это крупнейшая независимая площадка российской оппозиции, в рамках которой обсуждаются актуальные проблемы российской и международной политики.
В работе Форума принимают участие десятки спикеров, среди которых известные российские и зарубежные эксперты, политики, гражданские активисты, писатели экономисты и журналисты: Геннадий Гудков, Гарри Каспаров, главный редактор Charter97.org Наталья Радина, Аркадий Бабченко, Андрей Зубов, Владислав Иноземцев, Виталий Манский, Леонид Гозман, Ариэль Коэн и многие другие. Зарегистрированных участников – свыше 600.
С приветственным словом к участникам Форума выступил 13-й чемпион мира по шахматам, глава Совета Фонда защиты прав человека, сооснователь Форума Гарри Каспаров.
В своем приветственном слове он констатировал переход путинского режима к фазе открытой фашистской диктатуры, которая подавляет любые ростки оппозиционной деятельности и не приемлет уже никакого инакомыслия, рассказал об угрозах, которые несет путинская диктатура для всего цивилизованного человечества, а также призвал участников Форума к созданию объединенной сети российской эмиграции в Европе, призванной координировать деятельность различных эмигрантских сообществ за пределами России.
В первый день Форума планируется проведения нескольких дискуссионных панелей, посвященных самым актуальным проблемам российской и мировой политики.