Археологи нашли в США древнейшие инструменты для создания татуировок 28.05.2021, 11:47

Фото: Deter-Wolf et al., J Archaeol Sci Rep, 2021

Практика татуировки в Северной Америке может быть даже старше, чем ученые думали.

Набор отрезанных и заостренных костей птиц, выкопанных из могилы древних индейцев, кажется, является самым старым татуировочным инструментом на сегодня, пишет «Новое время».

Новый подробный анализ этих артефактов позволил археологам определить, что они, вероятно, использовались для нанесения татуировок на кожу, что «немного приблизило нас к пониманию истории модификации тела», отмечают американские антропологи.

Люди во всем мире украшали свою кожу, протыкая ее острыми предметами с чернилами в течение тысяч лет. Тем не менее, инструменты, которые наши предки использовали для этого искусства, было трудно найти. Частично это может быть связано с тем, что заостренные инструменты, найденные археологами, имеют тенденцию относиться к довольно бесполезно широкой категории «шило».

Группа археологов во главе с Аароном Детер-Вольфом из Департамента окружающей среды и сохранения штата Теннесси решила внимательнее изучить заостренные костяные инструменты, обнаруженные в 1985 году в Фернвале, месте археологических раскопок коренных американцев.

«В этом исследовании мы выходим за рамки базовой морфологической классификации, объединив зооархеологический анализ, технологическую оценку, анализ износа и материаловедение, чтобы изучить совокупность костных инструментов с древнего поселения коренных американцев в центральном Теннесси», — написали они в своей статье.

«Наш анализ показывает, что примерно в 3500−1600 годы до нашей эры обитатели стоянки Фернвейл использовали заостренные инструменты из кости индейки (Meleagris gallopavo) в качестве инструментов для татуировки, и что с этими артефактами напрямую связаны остатки красного и черного пигмента», — отметили авторы работы.

Набор состоял из ряда орудий — четырех заостренных костей предплюсны индейки, две из которых с неповрежденными острием, и двух меньших лучевых костей со следами пигмента, еще заметными в зерне.

Эти кости были подвергнуты очень тщательному изучению — микроскопии при увеличении до 140X, что позволило исследователям каталогизировать крошечные производственные отметки и образцы износа.

Кроме того, спектроскопия показала, что красный и черный пигменты на лучевых костях, вероятно, были получены из оксида железа (охры) и углеродных материалов, которые упоминаются как традиционные материалы для татуировок в археологической литературе.

Вывод команды о том, что эти кости представляют собой самые ранние известные инструменты татуировки, очень убедителен и означает, что практика татуировки в Северной Америке может быть даже старше, чем ученые думали. Раньше самым ранним известным таким инструментом был орудие из кактуса, найденное в Юте и датируемое примерно 2000 лет назад.

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