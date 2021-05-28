Беларусь приостановила поставку в Украину бензина А-95? 6 28.05.2021, 11:56

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Эксперты назвали это «худшим решением» для белорусских властей.

Беларусь, похоже, приостановила поставку в Украину бензина А-95.

Об этом написал в «Фейсбуке» украинский эксперт по энергетическим вопросам, директор ООО «Консалтинговая группа А-95» Сергей Куюн.

«Худшее решение, которое могли принять белорусы в текущей ситуации, — закрыть поставку бензина А-95 в Украину, где за их продуктом 50% рынка. С другой стороны, еще один сигнал нам, третий за эту весну», — написал он.

По данным эксперта, переговоры по поставкам продолжаются.

«Но задача стоит нестандартная — найти 50 тысяч тонн «пятого». Без моря не обойтись, а я даже не помню, когда в последний раз эта марка приходила морем», — сообщил Куюн.

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