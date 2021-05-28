«Проникнуты оптимизмом и верой в завтрашний день» 1 28.05.2021, 12:11

Илья Миронов

Активист отправил 1400 писем политзаключенным.

Илья Миронов — активист из Гомеля. В августе прошлого года получил сутки за то, что пришел с бело-красно-белым флагом поддержать друзей, которые работали на заводе «Гомсельмаш». Всего с конца августа по ноябрь 2020 года провел в изоляторе 32 суток.

До выборов прошлого года Илья не был аполитичным. Он участник молчаливых акций в 2011-м, и тогда же впервые был арестован.

— В нашем городе первой писать письма солидарности политзаключенным начала Настя Сасыкбаева. К сожалению, она была вынуждена покинуть Беларусь. В декабре прошлого года я принял эстафету и продолжил наше общее дело, — рассказывает активист в интервью «Салідарнасці».

Илья вспоминает, как он сам, отбывая арест, получил первое письмо в своей жизни:

— Мне написал незнакомый человек. Я не смог сдержать эмоций, слезы навернулись. Заканчивалось письмо словами «самое темное время суток — перед рассветом».

Теперь каждую неделю Илья отправляет по сотне открыток и писем политзаключенным. Первый ответ получил от своего земляка Сергея Тихановского.

Открытка от Сергея Тихановского

По словам Ильи, всего ему пришло около 140 писем. Послания политзаключенных он публикует в сообществе в Фейсбуке Письма солидарности.

— Был период, когда письма из ИВС и СИЗО не приходили. За прошлую неделю мне пришло 12 писем.

Чаще всего Илья получает ответы от людей, которые отбывают наказание в исправительных учреждениях открытого типа. Активист говорит, что меньше всего писем из Минска. Из СИЗО КГБ не пришло ни одного ответа.

— Все письма от политзаключенных проникнуты оптимизмом и верой в завтрашний день, — делится Илья Миронов. — К сожалению, в ходе обыска, который у меня прошел в феврале, около трех десятков писем изъяли.

Изъятые во время обыска письма

Копии некоторых писем Илья сохранил. Благодаря этому, мы можем узнать, о чем писал в январе известный правозащитник Леонид Судаленко из гомельского СИЗО №3:

«Здесь есть «отоварка», и при наличии денежного перевода первое необходимое можно заказать в камеру (туалетная бумага, мыло, конверты, тетради, конфеты, соусы, макароны и т.д.

Конечно, это не отменяет того, что вы делаете. Я пишу, делясь опытом. Деньги переводить просто: на почте по адресу и фамилии.

…Самое ценное здесь — это конверты и открытки с марками, бумага, ручки для написания писем. Колбаса и скоропортящиеся продукты только на два раза поесть. Без холодильника все пропадает. Это все крайне важно, особенно для тех, кто не имеет подогрева с Воли».

— Илья, поделитесь опытом, о чем писать политзаключенным. О том, что происходит в стране, цензура не пропустит. О личном не напишешь человеку, с которым не знаком.

— В первый раз тем, кого не знаю лично, я пишу приблизительно так: «Мы з вамі не знаёмыя, але мне распавялі пра вас, таму я вырашыў даслаць вам паштоўку, каб пазычыць добрага гумору, сілы духа і трываласці, бо такія людзі патрэбны нам, каб рабіць гэты свет лепей. Дзякую вам. Вас любяць і чакаюць. З павагай Ілля. Прывітанне ад гомельскіх валанцёраў і ўсіх сумленных людзей».

Как правило, я выбираю конверты с гербом Гомеля и видом нашего городского парка. Отправляю открытки с рисунками художницы Ники Сандрос.

Моя цель — солидарность со всеми задержанными. Поэтому я пишу не только политическим заключенным, списки которых опубликованы и обновляются на сайтах, но и тем, кто отбывает аресты по административным делам. Не раз сталкивался с тем, что письма не передавали или людей переводили в другие ИВС и СИЗО.

После письма гомельчанина Сергея Верещагина (был задержан 12 августа 2020 года, при задержании его сильно избили, приговорен к пяти годам колонии за «насилие в отношении сотрудников милиции» — прим. «С») началась кампания по спасению его жизни. Он написал, что ему срочно нужна медицинская помощь, но ему его не предоставляли, ссылаясь на эпидемию коронавируса. После публикации письма в медиа и создания петиции Сергею начали оказывать помощь.

Если пример Ильи вас вдохновил, и вы хотите написать письмо политзаключенному, заходите на сайт правозащитного центра «Весна» — здесь собрана вся информация об узниках совести и адреса, где их содержат.

О чем пишут узники совести: «За нами почти вся страна. И самое главное — правда»

Письмо от умершего в шкловской колонии политзаключенного Витольда Ашурка

Леонид Судаленко, правозащитник, председатель Гомельского отделения Правозащитного центра «Весна»: «Когда меня спрашивают, почему я здесь, отвечаю: «Я бабушку через дорогу перевел, а она, оказалось, шла с протеста».

В этой шутке много правды, и ты это знаешь.

Если бы ранее мне кто-то сказал, что я окажусь на тюремных нарах, я бы обурался (возмущался – прим. «С»). А теперь я улыбаюсь, сегодня я ни о чем не жалею.

Даже если отмотать время назад, я бы делал то же самое, помогая бабушкам и дедушкам, мужчинам и женщинам, молодым людям и не очень «переходить через дорогу».

И если на свободе это просто красивые слова, здесь, в полумраке СИЗО, за этими словами стоит нечто большее. Я действительно верю в то, что делал!

Мне пишут много, в том числе и незнакомые люди, поддерживают словом и это дает уверенность в правильности однажды, 20 лет тому избранного мною пути…»

Игорь Кравченко (житель Гомеля, отбывавший 15-суточный арест в будо-кошелёвском изоляторе — прим. «С»): «Падать духом — это не ко мне. Не дождутся. Сегодня ровно середина срока и восьмой день голодовки. Чувствую себя неплохо. Если честно, думал, будет хуже.

Самое неприятное для меня — это информационный вакуум. Абсолютная оторванность от жизни, когда не знаешь, ни что происходит у нас в стране, ни в мире.

Огромное всем спасибо за передачи, так как меня задержали с улицы, а не из дома, то не было даже пресловутой зубной щетки, с которой уходят к любовнице. А сегодня, благодаря вам, есть возможность даже постираться без особого ущерба. А также планировать и контролировать расход сигарет».

Павел Спирин (политический блогер, осужденный на четыре года и шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима): «Дела по арестантским меркам идут нормально. Стараюсь заниматься спортом. Причем спортом как физическим, так и умственным.

Закончил проект конституционной реформы. Очень хотел бы им поделиться с людьми.

Духом не падаю ни я, ни другие политические заключенные. За нами почти вся страна. И самое главное — правда. Передавай привет всем честным людям. Пусть они понимают: все, что было сделано — это вклад в будущее страны. Нам приходится оплатить эту цену свободы. По-другому, видимо, нельзя».

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