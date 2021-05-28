Рубль продолжает лететь в тартарары 1 28.05.2021, 12:12

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Данные с завершающих неделю торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Последние на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже открылись с очередного падения рубля.

По данным на 10:45, три основные иностранные валюты торгуются на следующих позициях:

доллар — 2,5326 белорусского рубля (+0,0091 пункта);

евро — 3,0849 белорусского рубля (+0,0072 пункта);

российский рубль — 3,4424 белорусского рубля за 100 российских (+0,0046 пункта).

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