закрыть
28 мая 2021, пятница, 12:29
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Рубль продолжает лететь в тартарары

1
  • 28.05.2021, 12:12
  • 3,018
Рубль продолжает лететь в тартарары

Данные с завершающих неделю торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Последние на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже открылись с очередного падения рубля.

По данным на 10:45, три основные иностранные валюты торгуются на следующих позициях:

доллар — 2,5326 белорусского рубля (+0,0091 пункта);

евро — 3,0849 белорусского рубля (+0,0072 пункта);

российский рубль — 3,4424 белорусского рубля за 100 российских (+0,0046 пункта).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Если к вам пришел медведь
Если к вам пришел медведь Владимир Халип
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт!
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт! Андрей Санников
Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович
Перед дефолтом
Перед дефолтом Дмитрий Болкунец