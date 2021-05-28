Бомба для Эрдогана Илья Куса

28.05.2021, 12:28

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Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: EPA

Как босс мафии стал разоблачителем года в Турции.

Генпрокуратура Анкары выдала ордер на арест осужденного ранее за создание организованной преступной группировки (ОПГ) бизнесмена Седата Пекера, выступившего с рядом видеороликов- разоблачений в отношении руководства страны, которые набрали миллионы просмотров и спровоцировали широкую дискуссию в турецком обществе и СМИ.

В ордере отмечается, что Пекер находится за границей и является беглецом. Он проходит подозреваемым по продолжающемуся делу о деятельности одной из ОПГ в Турции. По заявлениям самого Пекера, в настоящее время он находится в ОАЭ и не планирует возвращаться в республику. В общей сложности он находится за пределами Турции последние полтора года.

С 1990-х годов Пекер несколько раз попадал в тюрьму за различные уголовные преступления, включая бандитизм, покушение на убийство, похищение, подделку документов, членство в вооруженной ОПГ и создание ОПГ. Он также проходил фигурантом по громкому делу "Эргенекон" о деятельности тайной ультранационалистической организации, планировавшей госпереворот. В Турции его также называют "боссом мафии".

В Турции происходят очень интересные вещи. Местный криминальный авторитет объявил медиа-войну окружению Эрдогана, и каждую неделю в своем блоге рассказывает всякие нелицеприятные инсайдерские истории.

Уже 3 недели наблюдаю за этим противостоянием. Каждое видео имеет эффект отдельной информационной бомбы, и набирает от 5 до 8 миллионов просмотров на Youtube в Турции. Последнее видео — седьмое — за 12 часов набрало 6,7 млн. просмотров.

Седат Пекер — олигарх, бизнесмен и криминальный авторитет, который по слухам связан с наркотрафиком и торговлей оружием, имеющий связи на самом верху, особенно с турецкими националистами. Короче, он тот, кого принято называть "глубинным государством".

Некоторое время назад что-то произошло между ним и окружением президента Турции. Пекер бежал из страны, в его поместье в Стамбуле прошли обыски, а сам он, обозленный и раздраженный, вышел онлайн и начал записывать видосики про то, кто что из себя представляет среди нынешних турецких элит.

Первые удары Пекер совершил по Мехмету Агару — бывшему главе полиции, который в "лихие 1990-е" подмял под себя жандармерию и МВД, и с тех пор, как говорят, до сих пор имеет влияние на эту структуру.

Пекер рассказывал про то, как Агар якобы стоял за отжатием порта в Бодруме у миллиардера Мубариза Мансимова (которого посадили), который в свою очередь купил этот порт за $ 400 млн. (а его стоимость $ 1 млрд), а продать был вынужден за $ 29 млн.

В последующих видео Пекер уже вышел за пределы личной вражды с Агаром (которого он и обвиняет в "наезде" на себя), и начал бить по министру внутренних дел Сулейману Сойлу, близкому к Эрдогану, обвиняя его в том, что это он "заказал" его Мехмету Агару, и вообще, Сойлу метит в президенты, и хочет отодвинуть Эрдогана от власти.

Также он критиковал семью Берата Албайрака — зятя Эрдогана, которые якобы опутали своими сетями все вокруг, не дают президенту "правдивой информации", и подминают под себя крупный бизнес.

Одним из последних Пекер записал видео, в котором коснулся из бывшего премьер-министра Бинали Йилдырыма, намекнув на связь его сына Эркана с огромной партией наркотиков, которые были задержаны в прошлом году в Колумбии.

Короче, видео Пекера разрывают информационное пространство Турции. Медиа, которые почти все находятся под контролем властей, избегают этой темы, хотя она иногда прорывается. Глава МВД Сойлу даже был вынужден дать целое интервью, где он оправдывал все происками пятых колонн и мнимых гюленистов.

Эрдоган молчит. За 3 недели он ни разу не коснулся этой темы. Это значит, что либо он не в курсе (окружение не доносит), либо не хочет об этом говорить, дабы не ставить Пекера в центр медиа-внимания, или же он сам причастен к этим "сливам", и хочет кого-то сбить среди тех, кого не может просто так уволить, и в ком видит конкурентов, например того же Сулеймана Сойлу.

Политическая ситуация в Турции остается напряженной. После последних выборов страна остается расколотой. В 2023 году будут выборы президента, и Эрдоган вряд ли победит на них честно и прозрачно, нужен будет будет админресурс + отсутствие сильных конкурентов.

Вообще, забавно, как часто в последнее время люди из "глубинного государства", загнанные в угол или же стремящиеся о себе заявить, используют современные методы коммуникации и делают "каминг-аут" через видео-блоги.

Точно также было в Сирии, когда олигарх Рами Махлюф начал записывать видосики с наездом на Башара Асада. Было такое и в Иордании с видео от принца Хамзы, которого недавно обвиняли в попытке госпереворота. В ОАЭ принцессы Латифа и Шамса, похищенные их отцом, пытались прорваться в медиа-пространств через Youtube.

Медийное самораскрытие Седата Пекера ударит по многим заинтересованным лицам из ближайшего окружения Эрдогана и запустит процессы перераспределения политического влияния, чего, наверное, и добиваются люди, стоящие за этими информационными атаками.

А такое количество информации из теневого мира связей между ОПГ и правящими силами сперва дезориентирует массы, а затем будет использовано для точечных ударов по отдельным группам влияния, то есть запустит войну среди элит.

Пока что неочевидно, кому это выгодно — самому Эрдогану, чтобы расчистить электоральное поле к 2023 году (или раньше), или же его оппонентам, которые таким образом стремятся ослабить его влияние и убрать токсичных для себя людей в окружении президента.

Илья Куса, "Фейсбук"

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