«Полет в неизвестность: Путин вызвал нерадивого бузотера на ковер» 3 28.05.2021, 12:29

3,442

Билет вполне может оказаться в один конец.

Совсем скоро борт террориста Лукашенко оторвется от взлетки. Курс на Сочи. Путин вызвал нерадивого бузотера на ковер, пишет телеграм-канал «Минская Семибоярщина».

Ночь у Лукашенко была беспокойно-кошмарной. Сегодняшний полет станет самым страшным в его в жизни. Может случиться все что угодно. Как по дороге туда, так и обратно. От него ничего теперь уже не зависит, от слова совсем. Как решили поступать и о чем условились Путин с Макроном, в преддверье июньской встречи российского и американского президентов, Лукашенко неизвестно. Если что, никакие истребители сопровождения уж точно не помогут.

Страшно Лукашенко лететь. И даже не потому, что он с детства панически боится высоты. Полет этот в неизвестность. Билет вполне может оказаться в один конец.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».