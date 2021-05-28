Белоруски уже третий день держат голодовку под зданием Еврокомиссии в Варшаве 3 28.05.2021, 12:40

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Они требуют введения экономических санкций против режима.

Под зданием Еврокомиссии в Варшаве уже третий день проходит акция белорусских активисток. Внучка первого руководителя Беларуси Станислава Шушкевича Станислава Глинник и Божена Шамович держат бессрочную голодовку с требованием ввести жесткие экономические санкции против режима Лукашенко. Также белоруски требуют, чтобы Европа признала режим в Минске террористическим.

Станислава Глинник ведет дневник, в котором описывает каждый день протестной акции:

— Стало понятно, что писать дневник мы сможем только по утрам, пока город, журналисты и наша теплая группа поддержки спят. Вчерашний день был не менее насыщенным, чем первый!

Утро началось музыкально, группа V&D23.34 пришли поддержать нас полным составом. Во время выступления нам позвонили ребята-белорусы из Центра для беженцев в Бялой Подляске и сказали то, от чего я потом буду плакать каждое интервью, рассказывая об этом разговоре. Они сказали: «Девчонки, мы с вами. Вы как устанете, мы вас сменим. Голодовка продолжится до победы». Белорусы — сила.

Людей к нам приходит еще больше! Ведь о нас говорят везде, даже показывают в вагонах метро. Вчера, помимо журналистов Польши и Беларуси, мы давали интервью для датского и французского телевидений. Стараемся как можно больше рассказывать о нашей стране и нашей боли.

Среди посетивших нас вчера были депутатка Европарламента Ружа Тун (Ружа подписала нашу петицию за введение экономических санкций) и член Исполнительного Совета Евроатлантической ассоциации Войцех Гилевски (мы запланировали еще несколько встреч).

Вчера в посте забыли поблагодарить Центр Польско-Российского Диалога! Ребята полным составом подписали нашу петицию и подарили нам теплые байки Novaya Polsha.

В 18:00 мы присоединились к Яне Шостак на минуту крика. На Яне написано «56%». Именно такой процент белорусского древесного сырья поставляется в Польшу.

Вечером прошло целых 4 акции солидарности с нами и Беларусью! Поддержать наш пришли Польские бабушки (Polskie babcie), партии «Razem» и «Wiosna», участники акции против лжи в медиа и, конечно, белорусская диаспора!

Хотим поблагодарить Антона Живанова, благодаря которому появилось наше видеообращение. А вчера Антон пришел к нам с гитарой и спел, создав удивительную атмосферу — мы все время просили его петь еще.

Поздно вечером из первых уст мы узнали, что Сенат Польши единогласно принял резолюцию, осуждающую действия белорусских властей против основополагающих принципов международного права. В резолюции сенаторы также призвали международное сообщество предпринять совместные усилия по освобождению политических заключенных в Беларуси. За резолюцию проголосовали 99 сенаторов из 99, и это невиданный результат голосования для польского Сената! Сегодня мы встретимся с маршалом Сената и обсудим, какую помощь они смогут оказать белjрусам.

Продолжаем страйк!

P.S. С нами все хорошо, вчера приходил врач-волонтер нас проверить. Будет к нам приходить каждый день. Ваша поддержка дает нам много-много сил.

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