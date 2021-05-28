Посол Латвии заявил о заморозке отношений с белорусским режимом 3 28.05.2021, 13:22

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Эйнарс Семанис

фото: Ivans Milovs/Latvijas Televīzija

Последовательная политика наших соседей и друзей.

Отношения Латвии и Беларуси заморожены с дипломатической точки зрения, заявил латвийский посол Эйнарс Семанис.

«С точки зрения дипломатической терминологии отношения Латвии и Беларуси можно считать замороженными», — отметил он в интервью Latvijas Radio.

По словам дипломата, сотрудник посольства Латвии не помещены в черный список Беларуси, что дает надежду на нормализацию отношений двух стран.

Семанис добавил, что пока невозможно прогнозировать, сколько времени на это потребуется.

«По сравнению с событиями в октябре прошлого года, когда Беларусь потребовала у Польши и Литвы отозвать своих послов на консультацию, ситуация с отношениями наших стран «очень плохая и очень печальная» — тогда работа посольств Литвы и Польши не была прервана. Сейчас же работа посольства Латвии в Минске приостановлена. В настоящее время остался один работник, отвечающий за административные вопросы», — резюмировал он.

Сооснователь белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич был задержан 23 мая в аэропорту Минска после того, как самолет Ryanair рейса Афины-Вильнюс совершил экстренную посадку. Самолет посадили из-за сообщения о минировании, взрывное устройство в итоге не нашли. Сразу после снятия с рейса белорусские силовики поместили активиста в СИЗО.

В ЕС заявили, что борт был вынужден совершить экстренную посадку в Минске из-за действий белорусского военного самолета. Авиакомпании и страны начали приостанавливать полеты в воздушном пространстве Беларуси. Евросоюз решил расширить экономические санкции против Беларуси и запретить авиалиниям страны летать в воздушном пространстве ЕС.

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