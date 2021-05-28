«Хунта» и интересы Кремля Геннадий Габриэлян, «Радио Свобода»

28.05.2021, 13:44

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Президенты Болгарии и России Румен Радев и Владимир Путин на переговорах в 2019 году

Фото: AFP

Чем закончится болгарский кризис?

Некоторые болгары шутят, что к власти в их стране пришла "хунта". Действительно, два высших государственных поста в Болгарии сейчас занимают военные, хоть и находящиеся в запасе. Это президент Румен Радев – генерал-майор, бывший командующий ВВС страны, и назначенный им премьер-министром бригадный генерал Стефан Янев, советник президента по вопросам безопасности и обороны, а до этого – военный атташе посольства в США. Хотя всерьез называть это военным правлением сложно, не исключено, что его результатом может стать резкое изменение внутренней и внешней политики Болгарии – в пророссийскую сторону.

Точно известен момент, когда "хунта" перестанет существовать: сразу после внеочередных парламентских выборов, назначенных на 11 июля. Очередные, состоявшиеся 4 апреля, ввели политическую систему страны в состояние хаоса. Шесть партий, прошедших в парламент, оказались не способны составить хоть какую-то коалицию и сформировать правительство. Распустив, в соответствии с конституцией, самый недолговечный в истории Болгарии парламент и назначив временных министров – членов "технического" кабинета, президент Радев, исполнительной властью не обладающий, пытается демонтировать нынешнюю систему. Последние двенадцать лет, с небольшими перерывами, она держалась на прозападной, по крайней мере внешне, партии ГЕРБ ("Граждане за европейское развитие Болгарии") и её многолетнем лидере, премьере Бойко Борисове.

Закат правления харизматичного "Тыквы", как называют Борисова в народе из-за соответствующей формы бритой головы, начался после появления в прошлом году снимков прикроватной тумбочки премьера, битком набитой крупными еврокупюрами, слитками золота и, совершенно по-ковбойски, пистолетом у изголовья. Внятного объяснения данной мизансцены так и не последовало. Вслед за этим открытый политический оппонент Борисова – Радев, избранный президентом при поддержке наследницы коммунистов, Болгарской социалистической партии (БСП), энергично поддержал массовое движение протеста, проходившее летом 2020 года под лозунгом "Долой мафию!" – Радев его, собственно, и придумал.

Десятки тысяч людей вышли на площади, движимые неприязнью к прогрессирующей коррупции и разгулу болгарских олигархов. Отсутствие воли к реформам и борьбе с коррупцией, говорил Радев, методичное ослабление закона и морали привели к параличу социальных институтов. Он символически лишил правительство своего доверия – никаких юридических последствий это иметь не могло, но жест вошёл в историю. Правда, движение протеста, от которого ожидали эффекта "цветной революции", закончилось ничем: у протестующих не было возможности опереться на зрелые общественные структуры и новых лидеров.

И вот теперь у президента, известного своей пророссийской ориентацией, появляется возможность, разоблачая сговор бывшей правящей партии с олигархическим капиталом, способствовать реваншу близких президенту левых сил. Замена руководящих кадров в министерствах и органах административного управления на местах проводится руками технического кабинета, полностью контролируемого Радевым. Несмотря на сопротивление разведывательного сообщества Болгарии, в минувшую среду президент уволил директора Государственного агентства национальной безопасности (ДАНС) Димитра Георгиева. Согласно официальной формулировке, это сделано из-за "политической мотивированности" и "дискредитации службы". Оппоненты временного правительства говорят, что действительная причина – месть за вскрытие российской разведывательной сети в апреле нынешнего года. Один из попавшихся в апреле болгарских офицеров – человек нового премьера Янева, утверждает Атлантический совет Болгарии. "С этого момента никто в Болгарии больше не будет раскрывать русских шпионов", – сказал уже бывший премьер Бойко Борисов.

Но это не всё. Сменились руководители почти всех 28 областей страны. Министром внутренних дел назначен Бойко Рашков, в прошлом – депутат Народного собрания от БСП, а главный секретарь МВД, отвечающий за профессиональную сторону деятельности министерства), уволен. Министром обороны стал Георги Панайотов, бывший постоянный представитель Болгарии в ООН, который в своё время окончил магистратуру по политологии в МГИМО. МИД возглавил карьерный дипломат Светлан Стоев, он ещё в начале 90-х учился в Дипломатической академии в Москве.

На фоне политического наступления Радева оппоненты припоминают ему все его пророссийские шаги. Например, то, что президент ни слова не сказал по поводу попытки отравления "Новичком" болгарского оружейного дилера Емельяна Гебрева – даже когда болгарская прокуратура обвинила в причастности к этому российскую военную разведку. Радев активно поддержал решение – формально его принимало правительство – не высылать российских дипломатов после отравления Скрипалей в 2018 году: президент подробно говорил тогда об отсутствии "неоспоримых доказательств". Болгарский президент не возмутился преследованием Алексея Навального. После разоблачения офицеров министерства обороны и разведки, шпионивших в пользу Москвы, он, верховный главнокомандующий, молчал сколько мог, а затем сказал примерно следующее: а куда же смотрели соответствующие правительственные органы, выдавая им допуск к секретной информации? Наконец, Радев не комментировал вновь открывшиеся обстоятельства взрывов на болгарских военных заводах и складах, обнародованные опять-таки прокуратурой. (В причастности к инцидентам, в результате которых были погибшие и пострадавшие, она подозревает опять-таки военную разведку РФ).

Один из последних эпизодов выглядит и вовсе анекдотично. Приняв в начале мая участие в онлайн-саммите глав государств "Бухарестской девятки", объединяющей страны восточного фланга НАТО (Венгрия, Болгария, Словакия, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Румыния), Радев присоединился к её итоговой декларации, осуждающей Россию, в частности, за "диверсионные действия" на территории Чехии и Болгарии. В то же время президент распорядился опубликовать на сайте своей администрации сообщение об этом мероприятии, в котором Россия не упоминалась вовсе.

Что же может произойти на внеочередных выборах в июле? На апрельских выборах открыто пророссийские партии Болгарии выступили чрезвычайно плохо. Избирательный барьер для прохождения в Народное собрание не смогла преодолеть ни одна из них, более того – все вместе они не набрали и двух процентов от числа зарегистрированных избирателей. Еще есть БСП, в целом известная своими симпатиями к Кремлю, но в то же время принадлежащая к болгарскому истеблишменту и не протестовавшая против членства Болгарии в евроатлантических структурах. По итогам апрельских выборов она пережила унизительный переход со второго на третье место в Народном собрании. Сейчас социалисты подписали соглашение с партией "Альтернатива болгарского возрождения" (АБВ) экс-президента Георгия Пырванова, гражданской платформой "Нормальное государство" и "Движением 21" о создании широкой коалиции для участия в выборах.

Ещё одну коалицию под названием "Левый союз за чистую и святую республику" составили партия "Возрождение отечества" под руководством Николая Малинова, привлекавшегося к уголовной ответственности за шпионаж в пользу России, а также социалистическая партия "Болгарский путь", "Болгарская прогрессивная линия" и Партия болгарских коммунистов. Секретарём коалиции стал Жан Виденов – лидер БСП в 1991-96 и премьер-министр в 1995-97 годах. Именно при нём Болгария пережила беспрецедентный финансово-экономический кризис.

Объединившись, предупреждает аналитик Димитр Попов, на внеочередных выборах русофильские партии будут бороться против будущего Болгарии в Европе. При Румене Радеве единомыслие относительно участия страны прежде всего в НАТО пошло трещинами. По мнению Попова, усилиями левых вопрос о членстве в НАТО может быть вынесен на публичное обсуждение и даже на референдум. Проевропейски настроенные люди в Болгарии составляют сегодня чуть более 60%. Другая группа является продуктом длительного коммунистического эксперимента, в котором Болгарии была назначена роль вассала в сфере влияния Москвы. Существующий в болгарском обществе разлом обладает потенциалом, способным пробудить много спящих конфликтов, считает аналитик.

Социологические исследования показывают, что 56% болгар не видят угрозы со стороны России, а 41% воспринимают ее как важнейшего стратегического партнера, несмотря на то, что страна находится в НАТО. Еще одно исследование, проведённое в прошлом году болгарскими социологами, показало, что 70% жителей страны симпатизируют Владимиру Путину и одобряют его политику. Дебаты о членстве в НАТО могут привести и к более радикальной постановке вопроса, замечает Димитр Попов: подходит ли вообще болгарскому народу демократия западного образца, и не предпочтет ли болгарское большинство российскую модель авторитарной единоличной власти?

Комментируя итоги последнего саммита ЕС, на котором обсуждалась политика Евросоюза в отношении России, президент Радев ушел от ответа на вопрос о том, чувствует ли Болгария угрозу со стороны Москвы. Спрашивайте тех, кто готовил доклад об угрозах Болгарии, я его не видел, сказал он. Радев призвал искать "новые инструменты" для работы с Россией. "Мы находимся в санкционном режиме с 2014 года. Разве это меняет поведение (России) к лучшему? Все ли инструменты мы используем, чтобы достичь своих целей по отношению к России? Вот этим я поделился, и с этим согласились, могу сказать, другие лидеры: что мы должны искать новые пути, применять новые методы, с помощью которых можно добиться прогресса".

Мечта Кремля – создать в Болгарии президентскую республику, Тем временем Росен Плевнелиев, президент Болгарии в 2012-17 годах, заявил, что предвыборный штаб идущего на второй срок Румена Радева уже работает (президентские выборы должны состояться в ноябре). По мнению Плевнелиева, в роли такого штаба выступает нынешнее "техническое" правительство.

Геннадий Габриэлян, «Радио Свобода»

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