Глава Ryanair: Расшифровка переговоров от белорусских властей — неправдивая 14 28.05.2021, 13:45

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Майкл О'Лири

У главного пилота не было иного выбора, кроме как развернуть самолет в Минск.

Исполнительный директор ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири назвал неправдивой и неточной предоставленную Министерством транспорта Белоруссии расшифровку переговоров пилота лайнера, захваченного белорусскими властями, с диспетчерами.

Как сообщило в пятницу агентство Reuters, глава Ryanair выразил соответствующее мнение в письме к министру транспорта Беларуси Алексею Авраменко от 26 мая.

"У главного пилота не было иного выбора, кроме как развернуть самолет в Минск, что ему посоветовали сделать в диспетчерской службе Минска, сообщив о том, что есть угроза [нахождения] взрывного устройства на борту.

Диспетчерская служба аэропорта в Минске отказалась связаться с Ryanair, недостоверно заявив, что компания не отвечала на звонки", - отмечается в письме О'Лири.

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