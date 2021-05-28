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Глава Ryanair: Расшифровка переговоров от белорусских властей — неправдивая

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  • 28.05.2021, 13:45
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Глава Ryanair: Расшифровка переговоров от белорусских властей — неправдивая
Майкл О'Лири

У главного пилота не было иного выбора, кроме как развернуть самолет в Минск.

Исполнительный директор ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири назвал неправдивой и неточной предоставленную Министерством транспорта Белоруссии расшифровку переговоров пилота лайнера, захваченного белорусскими властями, с диспетчерами.

Как сообщило в пятницу агентство Reuters, глава Ryanair выразил соответствующее мнение в письме к министру транспорта Беларуси Алексею Авраменко от 26 мая.

"У главного пилота не было иного выбора, кроме как развернуть самолет в Минск, что ему посоветовали сделать в диспетчерской службе Минска, сообщив о том, что есть угроза [нахождения] взрывного устройства на борту.

Диспетчерская служба аэропорта в Минске отказалась связаться с Ryanair, недостоверно заявив, что компания не отвечала на звонки", - отмечается в письме О'Лири.

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