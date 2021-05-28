«Ювентус» уволил Андреа Пирло с поста главного тренера 28.05.2021, 14:05

Андреа Пирло

В завершившемся сезоне футбольный клуб из Турина впервые за 10 лет не стал чемпионом Италии.

Итальянский специалист Андреа Пирло был уволен с поста главного тренера «Ювентуса».

Пресс-служба клуба сообщила, что специалист не продолжит работу с командой в новом сезоне.

В завершившемся сезоне «Ювентус» впервые за 10 лет не стал чемпионом Италии. При этом команда выиграла Кубок Италии и не без труда квалифицировалась в Лигу чемпионов, заняв четвертое место.

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