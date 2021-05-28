«Ювентус» уволил Андреа Пирло с поста главного тренера
- 28.05.2021, 14:05
В завершившемся сезоне футбольный клуб из Турина впервые за 10 лет не стал чемпионом Италии.
Итальянский специалист Андреа Пирло был уволен с поста главного тренера «Ювентуса».
Пресс-служба клуба сообщила, что специалист не продолжит работу с командой в новом сезоне.
В завершившемся сезоне «Ювентус» впервые за 10 лет не стал чемпионом Италии. При этом команда выиграла Кубок Италии и не без труда квалифицировалась в Лигу чемпионов, заняв четвертое место.