Белорусские туроператоры приостанавливают продажи пакетов в Черногорию, Болгарию и Албанию

Белорусские туроператоры приостанавливают продажи пакетов в Черногорию, Болгарию и Албанию6
- 28.05.2021, 14:14
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Будут ли разработаны маршруты облета — неизвестно.
На 29 и 30 мая отменены рейсы «Белавиа» по маршруту Минск-Тиват-Минск, сообщает телеграм-канал «Черногория — новости». Белорусские туристы ожидают информацию о вывозных рейсах из Черногории.
«Алатан Тур» подтвердил tut.by, что продажа пакетов в Болгарию и Албанию тоже приостановлена.
В Travel House ответили следующее: «Ожидаем официальной информации от туроператоров и "Белавиа", пока отменены рейсы только в Болгарию, Албанию и Черногорию. Если маршруты облета будут разработаны, то туры состоятся».