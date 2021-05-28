Белорусские туроператоры приостанавливают продажи пакетов в Черногорию, Болгарию и Албанию 6 28.05.2021, 14:14

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Будут ли разработаны маршруты облета — неизвестно.

На 29 и 30 мая отменены рейсы «Белавиа» по маршруту Минск-Тиват-Минск, сообщает телеграм-канал «Черногория — новости». Белорусские туристы ожидают информацию о вывозных рейсах из Черногории.

«Алатан Тур» подтвердил tut.by, что продажа пакетов в Болгарию и Албанию тоже приостановлена.

В Travel House ответили следующее: «Ожидаем официальной информации от туроператоров и "Белавиа", пока отменены рейсы только в Болгарию, Албанию и Черногорию. Если маршруты облета будут разработаны, то туры состоятся».

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