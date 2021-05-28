Миллиардер из списка Forbes заявил об инвестировании $1,5 миллиарда в криптовалюту

Миллиардер из списка Forbes заявил об инвестировании $1,5 миллиарда в криптовалюту1
- 28.05.2021, 14:25
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Бизнесмен был советником администрации экс-президента США Дональда Трампа.
Миллиардер Карл Айкан заявил о том, что он может инвестировать $1,5 млрд в криптовалюту. По его словам, многие цифровые монеты могут перестать существовать, сообщает nv.ua.
85-летний Карл Айкан был советником администрации бывшего президента США Дональда Трампа, а его состояние оценивают примерно в $15,6 млрд.
Несколько лет назад Айкан заявлял, что считает криптовалюты «смешными» и что он «слишком стар для них».
Однако, во время своего недавнего выступления миллиардер подтвердил возможность крупных инвестиций в рынок криптовалют.
«Большая часть выпущенной сегодня криптовалюты не выживет, но мы считаем, что криптовалюта в той или иной форме может остаться. Чтобы навести ясность, — мы никогда не покупали криптовалюту, но мы ее изучаем», — заявил Айкан.
По его словам, криптовалюты, которые не служат средством сбережения, будут вытеснены с рынка, поскольку перспективные монеты должны быть безопасными.
В ответ на заявление миллиардера, основатель криптоинвестиционной фирмы Mythos Capital and Bankless Райан Адамс написал в Twitter, что Айкан, возможно, уже вышел на рынок.
«Если Карл Айкан еще не купил ETH и BTC на миллиард долларов, зачем ему объявлять, что он собирается купить ETH и BTC на миллиард долларов», — написал Адамс.
Напомним, на прошлой неделе курс биткоина опустился к рекордной за последние три месяца отметке $31,3 тыс.
В сравнении с максимальными показателями курса в $64,8 тыс., которых биткоин достиг 14 апреля, монета подешевела более чем в два раза.
На момент написания материала криптовалюту торгуют по цене $37 тыс.