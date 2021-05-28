«Несут уже ведрами!»: какие грибы находили белорусы в мае

«Несут уже ведрами!»: какие грибы находили белорусы в мае8
- 28.05.2021, 14:37
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Грибной сезон в этом году начался рано.
Жительница Бобруйска Ирина Машогло показала результаты своего похода за грибами – несколько ведер строчков. Фото опубликовал «Вечерний Бобруйск». С этими грибами Ирина познакомилась недавно. Знакомые угостили, блюдо из строчков понравилось, и женщина решила сама «поохотиться» на весенние грибы. Собирала строчки в лесу, отъехав от Бобруйска в направлении Глусска. И вот, повезло.
Но на тихую охоту в мае белорусы ходят не только за строчками. Свои трофеи любители грибов выкладывают в группе «Грибы Беларуси» Вконтакте. Улов самый разнообразный, пишет kp.by.
Маша Никитко из Бобруйска 16 мая сфотографировала крепкие, крупные маслята. Конечно, не только сфотографировала, но и собрала.
-Растут там же, где и осенью, на опушках, на кромке леса, - рассказывает она.
Екатерина Савенок 20 мая нашла летние опята, но не была уверена, что эти грибы съедобны. Выложила фото в группу, знатоки успокоили ее – грибы съедобны. Но опят Екатерина так и не попробовала:
- Пока доехала снова до них, их уже собрали!
Юлия Лисовская из Гомеля 21 мая нашла энтолому садовую – съедобный вкусный гриб. Андрей Канцевич из Минска на Цнянском водохранилище отыскал подосиновик. Первыми подосиновиками похвастались и Александр Баранчук из Кобринского района, и Ника Дергач из Любани. А Роман Ушаков из Гомеля даже специально в лес не ездил. Вышел погулять с собакой и нашел грибы. Некоторые утверждают, что находили даже лисички и белые грибы.
Так же рано начался грибной сезон и в 2020 году.