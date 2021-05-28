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Литва в знак солидарности с Латвией объявила о высылке двух белорусских дипломатов

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  • 28.05.2021, 14:40
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Литва в знак солидарности с Латвией объявила о высылке двух белорусских дипломатов
Фото: charter97.org

Также Вильнюс считает, что их действия несовместимы с дипломатическим статусом.

В министерство иностранных дел Литвы сегодня был вызван временный поверенный в делах Беларуси. Ему сообщили, что Литва высылает двух белорусских дипломатов - из-за их действий, «несовместимых с дипломатическим статусом» и в знак солидарности с Латвией.

Напомним, что мэр столицы Риги заменил красно-зеленый флаг на бело-красно-белый. В отместку лукашенковский МИД выслал латвийского посла и всех сотрудников дипломатического представительства. Латвия ответила симметрично.

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