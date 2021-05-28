Швеция требует выгнать белорусских пропагандистов из ЕВС 10 28.05.2021, 14:54

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БТ назвали соучастником в пытках белорусов.

Представительница Швеции в руководстве Европейского вещательного союза (ЕВС) предложила исключить Белтелерадиокомпанию из организации, сообщает "Еврорадио".

В комментарии газете Шведского союза журналистов Journalisten она объяснила это показом на белорусских телеканалах "признательных видеороликов" задержанных, которые, вероятно, получены под пытками. В международном праве показ "покаянных видео", полученных под пытками, считается соучастием в пытках.

Проблема в том, что устав ЕВС не предусматривает такой меры, как исключение из организации.

В мире большой резонанс вызвал "признательный видеоролик" Романа Протасевича. Однако подобные видео белорусская милиция снимает уже как минимум год, и периодически они появляются в эфире белорусских телеканалов.

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