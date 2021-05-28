Глава НАТО: Россия причастна к захвату самолета Ryanair 12 28.05.2021, 15:05

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Йенс Столтенберг

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Йенс Столтенберг выступил с заявлением.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что во время захвата самолета Ryanair Беларусь координировала свои усилия с Россией. Его слова цитирует Sky News, сообщает "Зеркало недели. Украина".

"Мы знаем об очень тесных отношениях между Россией и Беларусью, и поэтому трудно поверить, что режим в Минске мог сделать что-то подобное без какой-либо координации с Россией",- отметил Столтенберг.

Также он не сомневается, что причиной посадки стала именно попытка задержать сооснователя белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги.

"Любая другая попытка рассказать другую историю просто не основывается на фактах. Я думаю, все видят, что произошло, и когда самолет вылетел из Минска, были задержаны два человека",- добавил Столтенберг.

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