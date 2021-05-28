Политзаключенная Екатерина Андреева: Впервые за полгода я увидела небо и солнце 2 28.05.2021, 15:12

5,720

Екатерина Андреева

Журналистку «Белсата» перевели в колонию в Гомель.

Журналистка телеканала «Белсат» Екатерина Андреева переведена в женскую колонию №4 в Гомеле.

Ее этап длился пять дней. Об этом «Радыё Свабода» сообщил муж Екатерины, журналист Игорь Ильяш:

— Последние десять дней были очень тревожные, так как мы не имели обратной связи с Катей, не знали, как и когда ее этапируют в гомельскую колонию. Но вчера я получил от Кати первое письмо из Гомеля: у нее все в порядке, на здоровье она не жалуется, настроение позитивное. Выяснилось, что Катю этапировали из Жодино в Могилев в ночь с 17 на 18-е, 18-21 мая она была в могилевской тюрьме. Утром 22 мая прибыла в колонию в Гомеле.

Главное впечатление от первого дня в колонии — это небо, солнце, цветы, которые она увидела впервые за полгодаю

«Впервые за полгода я просто шла по асфальту, а над головой был этот огромный синий купол с пушистыми облачками!»— написала Екатерина в письме из Гомельской колонии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».