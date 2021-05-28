Bloomberg: Нужно отрезать окружение Лукашенко от незаконно полученного богатства, которое хранится за рубежом 6 28.05.2021, 16:39

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Диктатор и его сторонники должны заплатить большую экономическую цену.

Анализируя Пелопоннесскую войну античный историк Фукидид различал непосредственные причины и более глубокие факторы, которые были двигателями конфликта между Афинами и Спартой. Интересно использовать тот же взгляд на недавнюю ситуацию с принудительным приземлением самолета, которую организовал белорусский диктатор Александр Лукашенко, чтобы задержать журналиста Романа Протасевича, пишет Bloomberg (перевод — УНИАН).

Рассматриваясь отдельно, инцидент демонстрирует самодержавие, которое подавляет диссидентов, пытающихся бросить ему вызов. Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил о своей якобы победе на выборах в прошлом году, после чего в стране начались массовые протесты.

Если рассматривать это шире, то «спецоперация Лукашенко» стала ярким примером глобальной тревожной тенденции. Автократы расширяют репрессии в глобальном масштабе с помощью агрессивных транснациональных программ заключения и даже убийства оппонентов. Реализуя это, они бросают вызов общим человеческим ценностям и структуре международного порядка.

Такая тенденция начала распространяться, когда доминирование демократий в эпоху после холодной войны постепенно ослабевало, а репрессивные режимы отстаивали собственные интересы.

Существуют веские доказательства того, что Россия при президентстве Владимира Путина выработала ужасную привычку ликвидировать врагов в таких демократических странах, как Великобритания и Германия. Автократии Азии задерживали политических критиков в соседних странах и не только. Правительство Саудовской Аравии обвиняют в убийстве журналиста Джамаля Хашогги в посольстве в Турции.

Китай в определенной степени можно назвать лидером транснациональных репрессий. Есть сообщения о том, что Коммунистическая партия Китая похищала диссидентов из Гонконга и стран Юго-Восточной Азии, а также оказывала давление на страны Азии и Ближнего Востока с целью репатриации представителей преследуемых этнических групп. Кроме того, китайская власть привлекла государственных агентов для запугивания критиков в Европе и США. Современные автократы укрепляют правление дома, нацеливаясь на диссидентов по всему миру.

Эта тактика далеко не новая. Тираны уже давно используют тайных агентов и убийц, чтобы отслеживать и ликвидировать врагов за океаном. Но недавнюю спецоперацию Лукашенко делает особенно тревожной то, что она ярко воплощает беспредел, который сегодня пытается побороть международная система.

Сеть транснациональных институций, от Интерпола до Международной организации гражданской авиации, была создана в течение 20 века, чтобы поставить мир на путь соблюдения общепризнанных норм и правил.

Начиная с 1945 года, и особенно с конца «холодной войны», международная система была под руководством демократических сверхдержав. Однако авторитарные страны становятся все более мощными, поэтому эта система оказывается под напряжением.

Диктаторы умело используют Интерпол и систему «красных уведомлений», чтобы преследовать диссидентов за рубежом. Китай поставил своих граждан на вершину ключевых международных организаций, безусловно, чтобы сделать их механизмами воздействия авторитарного режима. Пекин, Москва и другие автократии использовали эти форумы, чтобы переписать общемировые нормы в сферах от прав человека до управления Интернетом. Они даже объединились, чтобы выследить врагов, расположенных в соседних странах.

Почему авторитарные лидеры прилагают такие усилия, чтобы схватить нескольких диссидентов, даже если это ставит под угрозу их отношения с демократическими странами? Наглость стратегии, собственно, и заключается в этом. Экстерриториальные репрессии показывают диссидентам, что они никогда не будут в безопасности, даже в изгнании. Это угрожает иностранным сетям поддержки, на которые часто полагаются оппозиционеры, что бросают вызов диктатуре.

Для демократического мира последствия также серьезные. Транснациональные репрессии разрушают уважение к либеральным ценностям, на которых базируется имеющийся международный порядок. Это может иметь пагубное влияние на свободу слова и политическую мобилизацию даже в демократических странах.

Не в последнюю очередь, это вызывает тревогу за глобальное будущее: кто сказал, что авторитарные режимы будут удовлетворяться репрессиями против инакомыслия собственных граждан за границей? Они не будут. Уже есть сообщения, что Китай использует экономическое давление чтобы манипулировать мыслями американцев и граждан других демократий о Пекине и его руководящм режиме.

Задержание Протасевича - это один из многих инцидентов, который подчеркивает широкие глобальные изменения. Вот почему демократии, особенно Европейский Союз и США, должны правильно и действенно реагировать на подобные вещи.

Целесообразно заставить Беларусь заплатить экономическую цену, запретив национальной авиакомпании доступ к европейским аэропортам и отказаться летать через белорусское воздушное пространство. Введение целенаправленных санкций против чиновников режима может помочь отрезать сторонников Лукашенко от незаконно полученного богатства, которое сохраняется за рубежом.

Кроме этого, европейские страны также должны усилить политическую поддержку белорусской оппозиции - открыто освещая жестокость режима, помогая сохранить надежды на демократические перемены.

Широкая глобальная игра потребует долгосрочных и последовательных усилий, чтобы противостоять авторитаризму. Это означает транснациональную мобилизацию демократической коалиции для возвращения утраченного влияния в международных органах и лишения автократических стран преимуществ институционального руководства, а также изоляцию автократий, которые применяют экстратерриториальные репрессии.

Лукашенко напомнил миру, что идет большая идеологическая битва. Мировые демократии должны обдумать свою реакцию на действия режима Беларуси, поскольку речь идет не только о судьбе Романа Протасевича. Это будет решать судьбу фактически всех диссидентов в глобальном масштабе, резюмирует издание.

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