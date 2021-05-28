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Европейский вещательный союз заморозил членство БТ

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  • 28.05.2021, 15:44
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Европейский вещательный союз заморозил членство БТ

Какими будут последствия?

Европейский вещательный союз (EBU) приостановил членство Белтелерадиокомпании в организации. Решение было принято сегодня исполнительным советом EBU.

В союзе выразили тревогу в связи с некоторыми интервью, которые вероятно, были записаны под принуждением, говорится в пресс-релизе EBU.

Что теряет БТ от исключения из EBU

— Это серьезнейшие имиджевые потери на европейском рынке.

— БТ лишится возможности проводить нацотборы и показывать взрослое и детское Евровидение.

— БТ не сможет вести ряд спортивных трансляций.

— БТ лишится права на использование партнерских материалов и материалов информагенств.

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