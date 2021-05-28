В одном из курганов «украинского Стоунхенджа» обнаружили сарматского воина 2 28.05.2021, 15:47

5,068

Скриншот: facebook.com/archdnipro

Рядом с ним нашли копье, а в ногах, между стопами, был положен кувшин.

В селе Новоалександровка Днепропетровской области археологи нашли могилу сарматского воина с копьем на месте древней похожей на Стоунхендж каменной постройки — кромлеха, пишет «Новое время».

Об этом рассказали ученые Днепровской археологической экспедиции во время прямой трансляции с раскопок на странице в Facebook.

На данный момент продолжаются раскопки центральной части кромлеха, кроме того, по выходным в Новоалександровка начали возить экскурсии.

«На данный момент мы раскопали центральную часть кромлеха — у нас очень много земляной работы. Пока мы можем сказать, что там нашли 64 глыбы. Он не состоял всего из 64 камней, он был больше, но вот именно эти сохранились», — рассказали участники раскопок.

«Очень мало интересных захоронений. Но нам повезло и в центральной части кромлеха мы вышли на сарматское захоронение. Оно сохранилось, мы уже его расчистили, то есть можно сказать, что и захоронению повезло, потому что совсем рядом в 20 веке был установлен знак триангуляции», — отметили ученые.

По словам археологов, это представитель сарматской культуры, датируется 3 веком до н.э. — 3 веком н.э. Воин лежал головой на север, рядом с ним нашли копье, а в ногах, между стопами, был положен кувшин.

«В этом захоронении мы наблюдаем небольшую тризну — то есть кости животных, которые были положены за черепом покойного», — рассказал один из авторов открытия.

Захоронение находится непосредственно под верхушкой кургана. Остатки относятся к раннему железному веку, что, как отметили ученые, «немного разбавляет весь наш комплекс древности».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».