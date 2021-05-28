Литва задержала партию белорусских сигарет на $1,4 миллиона 9 28.05.2021, 16:12

5,536

Фото: lrmuitine.lt

Всего было изъято более 400 тысяч пачек сигарет Minsk Superslims.

24 мая литовские таможенники перехватили крупную партию белорусских сигарет.

Фура DAF, перевозящая доски, пересекала белорусско-литовскую границу в пункте пропуска «Райгардас». Водитель заявил, что везет груз в Германию. Так как досках контрабандисты чаще всего прячут сигареты, фуру тщательно проверили. Подозрения таможенников подтвердились – в досках были оборудованы тайники.

Всего было изъято более 400 тысяч пачек сигарет Minsk Superslims. Их стоимость, включая налоги, оценивается в 1,4 млн евро. Начато расследование. Водитель, гражданин Беларуси, освобожден под залог, сообщает литовская таможня.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».