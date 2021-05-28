Литва задержала партию белорусских сигарет на $1,4 миллиона

Литва задержала партию белорусских сигарет на $1,4 миллиона9
- 28.05.2021, 16:12
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Всего было изъято более 400 тысяч пачек сигарет Minsk Superslims.
24 мая литовские таможенники перехватили крупную партию белорусских сигарет.
Фура DAF, перевозящая доски, пересекала белорусско-литовскую границу в пункте пропуска «Райгардас». Водитель заявил, что везет груз в Германию. Так как досках контрабандисты чаще всего прячут сигареты, фуру тщательно проверили. Подозрения таможенников подтвердились – в досках были оборудованы тайники.
Всего было изъято более 400 тысяч пачек сигарет Minsk Superslims. Их стоимость, включая налоги, оценивается в 1,4 млн евро. Начато расследование. Водитель, гражданин Беларуси, освобожден под залог, сообщает литовская таможня.