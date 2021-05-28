Тайна происхождения COVID-19: Китай может быть застигнут врасплох Василий Головнин

28.05.2021, 16:16

3,224

фото: gettyimages

Байден поручил подготовить новый доклад об истоках появления коронавируса.

Похоже, вновь закипают несколько затихшие дебаты о тайнах происхождения нового коронавируса, вызвавшего глобальные потрясения и огромное количество смертей по всей планете. Правительство Японии, например, сегодня официально заявило, что намерено оказать всю возможную поддержку расследованию все еще неясных подлинных причин пандемии.

Сказано это было в ответ на демарш президента Байдена, который 26 мая сообщил, что приказал разведывательному сообществу США за 90 дней подготовить новый доклад об истоках появления и распространения смертоносного коронавируса. Он сказал, что до сих пор не имеет на этот счет ясного понимания и четкой информации.

По словам президента, две из ранее задействованных в расследовании американских разведслужб склоняются к версии о естественной передаче вируса от животных человеку. Однако другая разведконтора считает, что все же имела место утечка вируса из биологического института в китайском городе Ухань. И, следовательно, корона может иметь искусственное происхождение. В то же время, сказал Байден, в поддержку ни одной из этих версий пока категорически не хватает фактов.

В среду заместитель пресс-секретаря Белого дома заявил, что Китай недостаточно открыто сотрудничал с международными экспертами для того, чтобы в полной мере расследовать обстоятельства появления нового коронавируса. США, по его словам, продолжат добиваться более тщательного международного расследования на этот счет.

Весьма серьезная газета "Уолл-стрит джорнэл" 23 мая, кстати, сообщила со ссылкой на данные американской разведки, что как минимум трое китайских ученых из Института вирусологии в городе Ухань тяжело болели в ноябре 2019 года. Они были изолированы в стационаре еще до массовой вспышки заражений в районе этого города, о которой объявили власти КНР только в декабре. Это, как утверждается, может косвенно говорить в пользу теории об искусственном происхождении нового коронавируса. Который, добавим от себя ради пущей конспирологии, мог создаваться в военных или диверсионных целях.

Короче, страсти опять стали нарастать, и США явно намерены использовать тайны происхождения коронавируса для давления на Китай как на своего главного соперника. Пекин, кстати, в прошлом году довольно технично заткнул набиравшую было силы кампанию вокруг ответственности КНР за пандемию. Заговорили даже о компенсациях, но товарищи приняли меры. Активно поднимавшую вопрос об ответственности Австралию, например, наказали массированными экономическими санкциями. Экспертов Всемирной организации здравоохранения вначале долго не пускали в Ухань, а потом их делегация, прибывшая туда спустя много месяцев после вспышки, написала устраивающий Пекин отчет, хотя и не полностью реабилитирующий власти КНР.

Сейчас Китай, как кажется, слегка застигнут врасплох и пока находится в обороне. Официальный представитель МИД КНР объявил, что сообщение "Уолл стрит джорнел" не соответствуют действительности, что только вызывает интерес к этой информации. Китайское посольство в Вашингтоне сегодня обвинило Белый дом в политических манипуляциях, дезинформации и лживых попытках переложить вину за пандемию на КНР. Игра вокруг этой темы явно продолжится.

Василий Головнин, "Фейсбук"

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».