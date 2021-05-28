Какие страны и авиакомпании отказались от полетов в воздушном пространстве Беларуси 6 28.05.2021, 16:26

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Фото: Reuters

Список постоянно пополняется.

Из-за захвата самолета Ryanair и последовавшего задержания летевшего на борту белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича ряд стран рекомендовали своим авиаперевозчикам избегать воздушного пространства над Беларусью. Какие страны и авиакомпании присоединились к авиабойкоту официального Минска – в материале "Гордон".

Какие страны пересмотрели авиасообщение с Беларусью

Бельгия

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо в своем Twitter заявил, что ЕС должен обсудить новые санкции против официального Минска, в том числе и запрет самолетам единственной государственной авиакомпании Беларуси "Белавиа" садиться в аэропортах стран ЕС.

"Принудительная посадка в Беларуси рейса Ryanair FR4978 недопустима. Завтра Европейский совет должен дать четкое и однозначное сообщение. Романа Протасевича нужно немедленно освободить. Мы должны рассмотреть санкции, включая запрет посадки самолетов "Белавиа" в аэропортах ЕС", – написал де Кроо 23 мая, в день инцидента с самолетом Ryanair в Минске.

Великобритания

24 мая Великобритания потребовала от своих авиакомпаний избегать воздушного пространства Беларуси. Об этом сообщил в Twitter министр транспорта страны Грант Шаппс. Он также добавил, что "Белавиа" запрещено летать в Великобританию.

"После принудительного изменения маршрута полета Ryanair вчера в Минске я дал указание потребовать от авиакомпаний избегать воздушного пространства Беларуси в целях безопасности пассажиров. Я также приостановил действие разрешения на полеты для "Белавиа", – написал министр Шаппс.

На следующий день премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал власти Беларуси незамедлительно отпустить Протасевича. Об этом он написал в Twitter 25 мая. Глава правительства Соединенного Королевства заявил, что действия официального Минска "будут иметь последствия".

Фото: ЕРА

Германия

Вопреки решению лидеров Евросоюза о запрете белорусским авиакомпаниям летать в ЕС, официальный Берлин решил предоставить белорусским оппозиционерам возможность покинуть свою страну на самолете. Именно потому авиасообщение между Германией и Беларусью в ближайшее время закрыто не будет. Об этом со ссылкой на источники в правительстве Германии сообщило издание Der Spiegel.

Авиаперелеты – пока единственный способ пересечь границу с ЕС со стороны Беларуси, поскольку наземные и железнодорожные пути закрыты из-за пандемии коронавируса, уточняет издание.

Der Spiegel добавляет, что 26 мая в Берлине приземлился регулярный рейс "Белавиа". Представитель федерального министерства транспорта заявил изданию, что правовой основы для запрета на посадку самолетов из Беларуси у них пока нет. "Работа в этом направлении началась сегодня", – заявил немецкий чиновник.

Канада

Канада рекомендовала своим авиакомпаниям прекратить полеты над Беларусью. Об этом 25 мая рассказали министр иностранных дел страны Марк Гарно и министр транспорта Омар Альгабра. Их совместное заявление опубликовано на сайте правительства Канады.

"Министерство транспорта Канады выдало сообщение летчикам (NOTAM), в котором советует канадским авиакомпаниям и владельцам зарегистрированных в Канаде самолетов избегать полетов на любой высоте в воздушном пространстве Беларуси из-за серьезных опасений по поводу безопасности гражданской авиации", – сказано в сообщении.

Министры подчеркнули, что Канада осуждает принудительную остановку самолета Ryanair в Минске и последующее задержание Протасевича. "Это был насильственный захват рейса под ложным предлогом", – добавили Гарно и Альгабра.

Скриншот: flightradar24.com

Латвия

Латвийская национальная авиакомпания АirBaltic решила пока не летать над территорией Беларуси, заявил 24 мая в эфире радиостанции LR4 министр сообщения республики Талис Линкайтс.

Он отметил, что решение властей Беларуси вынудить приземлиться в Минске самолет Ryanair является неординарной ситуацией, и этот шаг не останется без последствий, в частности экономического плана. Кроме того, встал вопрос о безопасности полетов в воздушном пространстве Беларуси, добавил Линкайтс.

Он подчеркнул, что действия Минска противоречат международным конвенциям. По мнению Линкайтса, сама ситуация "в принципе неприемлема, когда страна может решить – нравится или не нравится тот или иной пассажир самолета".

По словам Линкайтса, официальных решений о прекращении полетов национальной белорусской авиакомпании "Белавиа" в Латвию нет. В то же время он призвал пассажиров следить за актуальной ситуацией с полетами в и из Беларуси на сайте международного аэропорта Риги, а также на сайтах авиакомпаний, осуществляющих эти перелеты.

Литва

24 мая литовское правительство запретило все проходящие через территорию Беларуси авиарейсы в Литву и из нее. Запрет вступил в силу на следующий день, 25 мая.

Премьер-министр Ингрида Шимоните уточнила, что решение принято "ради безопасности путешественников" и несмотря на то, что некоторые авиаперевозчики самостоятельно приняли подобные решения.

Ранее МИД Литвы призвал соотечественников покинуть Беларусь и не планировать поездки в эту страну.

Нидерланды

О приостановке полетов объявил национальный авиаперевозчик Нидерландов KLM, написало 24 мая издание NL Times. Решение было принято после заявления премьер-министра страны Марка Рютте, который рекомендовал компании воздержаться от полетов через воздушное пространство Беларуси.

Фото: ЕРА

Польша

26 мая Польша запретила самолетам белорусских авиакомпаний входить в свое воздушное пространство. Соответствующее решение принял Совет министров страны, сообщил в Twitter представитель совета Петр Мюллер.

Он уточнил, что такой запрет является частью санкций Европейского совета против Беларуси.

"Совет министров принял запрет на вхождение в воздушное пространство Польши самолетов, используемых перевозчиками из Беларуси. Это является частью реализации санкций, о которых в ходе Европейского совета просил премьер-министр [Польши Матеуш] Моравецкий", – написал Мюллер.

С призывом запретить пролет через Беларусь выступил МИД Польши.

Украина

Запрет на авиасообщение с Беларусью начал действовать в Украине с полуночи 26 мая. Такое решение принял Кабинет Министров страны.

"Украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь", – проинформировал в Facebook премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

В Госпогранслужбе заявили, что за неделю до полного запрета авиасообщения в аэропортах Украины было оформлено на въезд и выезд из Беларуси 6 тыс. граждан, из них 2,3 тыс. – украинцы.

"Всего с 17-го по 24 мая между аэропортами Беларуси и Украины было около 80 рейсов", – уточнил спикер ведомства Андрей Демченко.

С 29 мая воздушным силам, зарегистрированным в Республике Беларусь, запрещено использовать воздушное пространство Украины. Соответствующее решение утвердил Кабинет Министров Украины и опубликовал на своем официальном сайте.

Фото: ЕРА

Франция

Франция рекомендовала своим авиаперевозчикам больше не летать над воздушным пространством Беларуси. Также было приостановлено разрешение на полеты госкомпании "Белавиа". Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр – делегат по делам транспорта при министерстве экологии Франции Жан-Батист Джеббари.

Швеция

Прекратить полеты в воздушном пространстве Беларуси порекомендовало национальным авиаперевозчикам и Управление транспорта Швеции. Об этом говорилось в опубликованном 24 мая заявлении ведомства.

"Эта рекомендация действительна до тех пор, пока ситуация не стабилизируются. Мы внимательно следим за происходящим", – подчеркнул руководитель одного из подразделений Управления транспорта Саймон Послюк.

"Белавиа" уже отменила все рейсы в Швецию. "В связи с аннулированием разрешения на полеты "Белавиа" со стороны Швеции мы вынуждены отменить все рейсы в/из Стокгольма с 26 мая по 30 октября 2021 года", – сообщила пресс-служба белорусской авиакомпании.

Эстония

Эстония закрыла свое воздушное пространство для самолетов белорусских авиакомпаний. Об этом 27 мая сообщила пресс-служба правительства страны.

"Правительство приняло решение запретить белорусским авиалиниям или самолетам, вылетающим из страны, приземляться на территории Эстонии, взлетать отсюда или летать над воздушным пространством Эстонии", – говорится в сообщении.

Премьер-министр страны Кая Каллас подчеркнула, что действия Беларуси с принудительной посадкой Ryanair представляют угрозу международному миру и безопасности.

"С угоном пассажирского самолета, летевшего между Афинами и Вильнюсом, и арестом критикующего правительство журналиста и его спутницы белорусский режим совершил акт государственного терроризма и должен взять на себя ответственность за эти действия", – подчеркнула она.

Какие авиакомпании бойкотируют воздушное пространство Беларуси

До инцидента с Ryanair над Беларусью в среднем ежесуточно пролетало около 400 рейсов, сообщает "Голос Америки". Из них примерно 300 рейсов – беспересадочные перелеты.

Беларусь получала от $300 до $940 за каждый рейс.

На данный момент отказались от полетов над этой территорией:

французская авиакомпания AirFrance;

британская British Airlines;

немецкая Lufthansa;

литовская АviaSolutions;

литовская KlasJet;

латвийская АirBaltic;

нидерландская KLM;

скандинавская SAS;

венгерская Wizz Air;

австрийская Austrian Airlines;

финская Finnair;

польская LOT;

сингапурская Singapore Airlines;

испанская Iberia;

японская All Nippon Airways;

казахстанская AirAstana.

Национальная авиакомпания Беларуси "Белавиа" сократила на 50% число своих сотрудников из-за введенных странами ЕС ограничений.

Инфографика: The Insider Russia / Facebook

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