Какие страны и авиакомпании отказались от полетов в воздушном пространстве Беларуси

Какие страны и авиакомпании отказались от полетов в воздушном пространстве Беларуси6
- 28.05.2021, 16:26
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Список постоянно пополняется.
Из-за захвата самолета Ryanair и последовавшего задержания летевшего на борту белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича ряд стран рекомендовали своим авиаперевозчикам избегать воздушного пространства над Беларусью. Какие страны и авиакомпании присоединились к авиабойкоту официального Минска – в материале "Гордон".
Какие страны пересмотрели авиасообщение с Беларусью
Бельгия
Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо в своем Twitter заявил, что ЕС должен обсудить новые санкции против официального Минска, в том числе и запрет самолетам единственной государственной авиакомпании Беларуси "Белавиа" садиться в аэропортах стран ЕС.
"Принудительная посадка в Беларуси рейса Ryanair FR4978 недопустима. Завтра Европейский совет должен дать четкое и однозначное сообщение. Романа Протасевича нужно немедленно освободить. Мы должны рассмотреть санкции, включая запрет посадки самолетов "Белавиа" в аэропортах ЕС", – написал де Кроо 23 мая, в день инцидента с самолетом Ryanair в Минске.
Великобритания
24 мая Великобритания потребовала от своих авиакомпаний избегать воздушного пространства Беларуси. Об этом сообщил в Twitter министр транспорта страны Грант Шаппс. Он также добавил, что "Белавиа" запрещено летать в Великобританию.
"После принудительного изменения маршрута полета Ryanair вчера в Минске я дал указание потребовать от авиакомпаний избегать воздушного пространства Беларуси в целях безопасности пассажиров. Я также приостановил действие разрешения на полеты для "Белавиа", – написал министр Шаппс.
На следующий день премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал власти Беларуси незамедлительно отпустить Протасевича. Об этом он написал в Twitter 25 мая. Глава правительства Соединенного Королевства заявил, что действия официального Минска "будут иметь последствия".
Германия
Вопреки решению лидеров Евросоюза о запрете белорусским авиакомпаниям летать в ЕС, официальный Берлин решил предоставить белорусским оппозиционерам возможность покинуть свою страну на самолете. Именно потому авиасообщение между Германией и Беларусью в ближайшее время закрыто не будет. Об этом со ссылкой на источники в правительстве Германии сообщило издание Der Spiegel.
Авиаперелеты – пока единственный способ пересечь границу с ЕС со стороны Беларуси, поскольку наземные и железнодорожные пути закрыты из-за пандемии коронавируса, уточняет издание.
Der Spiegel добавляет, что 26 мая в Берлине приземлился регулярный рейс "Белавиа". Представитель федерального министерства транспорта заявил изданию, что правовой основы для запрета на посадку самолетов из Беларуси у них пока нет. "Работа в этом направлении началась сегодня", – заявил немецкий чиновник.
Канада
Канада рекомендовала своим авиакомпаниям прекратить полеты над Беларусью. Об этом 25 мая рассказали министр иностранных дел страны Марк Гарно и министр транспорта Омар Альгабра. Их совместное заявление опубликовано на сайте правительства Канады.
"Министерство транспорта Канады выдало сообщение летчикам (NOTAM), в котором советует канадским авиакомпаниям и владельцам зарегистрированных в Канаде самолетов избегать полетов на любой высоте в воздушном пространстве Беларуси из-за серьезных опасений по поводу безопасности гражданской авиации", – сказано в сообщении.
Министры подчеркнули, что Канада осуждает принудительную остановку самолета Ryanair в Минске и последующее задержание Протасевича. "Это был насильственный захват рейса под ложным предлогом", – добавили Гарно и Альгабра.
Латвия
Латвийская национальная авиакомпания АirBaltic решила пока не летать над территорией Беларуси, заявил 24 мая в эфире радиостанции LR4 министр сообщения республики Талис Линкайтс.
Он отметил, что решение властей Беларуси вынудить приземлиться в Минске самолет Ryanair является неординарной ситуацией, и этот шаг не останется без последствий, в частности экономического плана. Кроме того, встал вопрос о безопасности полетов в воздушном пространстве Беларуси, добавил Линкайтс.
Он подчеркнул, что действия Минска противоречат международным конвенциям. По мнению Линкайтса, сама ситуация "в принципе неприемлема, когда страна может решить – нравится или не нравится тот или иной пассажир самолета".
По словам Линкайтса, официальных решений о прекращении полетов национальной белорусской авиакомпании "Белавиа" в Латвию нет. В то же время он призвал пассажиров следить за актуальной ситуацией с полетами в и из Беларуси на сайте международного аэропорта Риги, а также на сайтах авиакомпаний, осуществляющих эти перелеты.
Литва
24 мая литовское правительство запретило все проходящие через территорию Беларуси авиарейсы в Литву и из нее. Запрет вступил в силу на следующий день, 25 мая.
Премьер-министр Ингрида Шимоните уточнила, что решение принято "ради безопасности путешественников" и несмотря на то, что некоторые авиаперевозчики самостоятельно приняли подобные решения.
Ранее МИД Литвы призвал соотечественников покинуть Беларусь и не планировать поездки в эту страну.
Нидерланды
О приостановке полетов объявил национальный авиаперевозчик Нидерландов KLM, написало 24 мая издание NL Times. Решение было принято после заявления премьер-министра страны Марка Рютте, который рекомендовал компании воздержаться от полетов через воздушное пространство Беларуси.
Польша
26 мая Польша запретила самолетам белорусских авиакомпаний входить в свое воздушное пространство. Соответствующее решение принял Совет министров страны, сообщил в Twitter представитель совета Петр Мюллер.
Он уточнил, что такой запрет является частью санкций Европейского совета против Беларуси.
"Совет министров принял запрет на вхождение в воздушное пространство Польши самолетов, используемых перевозчиками из Беларуси. Это является частью реализации санкций, о которых в ходе Европейского совета просил премьер-министр [Польши Матеуш] Моравецкий", – написал Мюллер.
С призывом запретить пролет через Беларусь выступил МИД Польши.
Украина
Запрет на авиасообщение с Беларусью начал действовать в Украине с полуночи 26 мая. Такое решение принял Кабинет Министров страны.
"Украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь", – проинформировал в Facebook премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
В Госпогранслужбе заявили, что за неделю до полного запрета авиасообщения в аэропортах Украины было оформлено на въезд и выезд из Беларуси 6 тыс. граждан, из них 2,3 тыс. – украинцы.
"Всего с 17-го по 24 мая между аэропортами Беларуси и Украины было около 80 рейсов", – уточнил спикер ведомства Андрей Демченко.
С 29 мая воздушным силам, зарегистрированным в Республике Беларусь, запрещено использовать воздушное пространство Украины. Соответствующее решение утвердил Кабинет Министров Украины и опубликовал на своем официальном сайте.
Франция
Франция рекомендовала своим авиаперевозчикам больше не летать над воздушным пространством Беларуси. Также было приостановлено разрешение на полеты госкомпании "Белавиа". Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр – делегат по делам транспорта при министерстве экологии Франции Жан-Батист Джеббари.
Швеция
Прекратить полеты в воздушном пространстве Беларуси порекомендовало национальным авиаперевозчикам и Управление транспорта Швеции. Об этом говорилось в опубликованном 24 мая заявлении ведомства.
"Эта рекомендация действительна до тех пор, пока ситуация не стабилизируются. Мы внимательно следим за происходящим", – подчеркнул руководитель одного из подразделений Управления транспорта Саймон Послюк.
"Белавиа" уже отменила все рейсы в Швецию. "В связи с аннулированием разрешения на полеты "Белавиа" со стороны Швеции мы вынуждены отменить все рейсы в/из Стокгольма с 26 мая по 30 октября 2021 года", – сообщила пресс-служба белорусской авиакомпании.
Эстония
Эстония закрыла свое воздушное пространство для самолетов белорусских авиакомпаний. Об этом 27 мая сообщила пресс-служба правительства страны.
"Правительство приняло решение запретить белорусским авиалиниям или самолетам, вылетающим из страны, приземляться на территории Эстонии, взлетать отсюда или летать над воздушным пространством Эстонии", – говорится в сообщении.
Премьер-министр страны Кая Каллас подчеркнула, что действия Беларуси с принудительной посадкой Ryanair представляют угрозу международному миру и безопасности.
"С угоном пассажирского самолета, летевшего между Афинами и Вильнюсом, и арестом критикующего правительство журналиста и его спутницы белорусский режим совершил акт государственного терроризма и должен взять на себя ответственность за эти действия", – подчеркнула она.
Какие авиакомпании бойкотируют воздушное пространство Беларуси
До инцидента с Ryanair над Беларусью в среднем ежесуточно пролетало около 400 рейсов, сообщает "Голос Америки". Из них примерно 300 рейсов – беспересадочные перелеты.
Беларусь получала от $300 до $940 за каждый рейс.
На данный момент отказались от полетов над этой территорией:
французская авиакомпания AirFrance;
британская British Airlines;
немецкая Lufthansa;
литовская АviaSolutions;
литовская KlasJet;
латвийская АirBaltic;
нидерландская KLM;
скандинавская SAS;
венгерская Wizz Air;
австрийская Austrian Airlines;
финская Finnair;
польская LOT;
сингапурская Singapore Airlines;
испанская Iberia;
японская All Nippon Airways;
казахстанская AirAstana.
Национальная авиакомпания Беларуси "Белавиа" сократила на 50% число своих сотрудников из-за введенных странами ЕС ограничений.