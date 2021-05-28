У жителей Латвии появился еще один повод гордиться главой МИД и мэром Риги 4 28.05.2021, 16:34

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фото: nav naradits

Лукашенковская прокуратура завела на них дело.

Глава лукашенковской прокуратуры Андрей Швед возбудил уголовное дело в отношении мэра Риги Мартиньша Стакиса и министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Дело возбуждено по статье 130 Уголовного кодекса РБ якобы «об умышленных действиях, направленных на возбуждение национальной вражды по признаку национальной принадлежности».

Стоит отметить, что десятки тысяч белорусов поблагодарили мэра Риги и главу МИД Латвии за то, что они заменили красно-зеленый флаг в Риге, которая принимает ЧМ по хоккею, на бело-красно-белый. Теперь у жителей Латвии появился еще один повод гордиться своими политиками.

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