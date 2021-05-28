Долги Турции обвалили курс лиры до исторического минимума 28.05.2021, 16:47

Фото: Reuters

Турецкая национальная валюта возглавляя хит-парад слабейших валют развивающихся стран.

На торгах в пятницу курс лиры к доллару пробил «дно» ноября прошлого года и установил новый абсолютный минмиум, пишет finanz.ru.

На 15.51 по минскому времени турецкая валюта дешевеет на 1,3% и торгуется 8,6 лиры за доллар, хотя еще в середине февраля держалась около отметки 7 за доллар.

С начала года лира подешевела на 16%, а с момента старта пандемии - на 44% на фоне потери доходов от туризма и резкого ускорения инфляции, вынудившей население спасать сбережения в валюте, криптоактивах и золоте.

Новую волну девальвации спровоцировали крупные погашения внешнего долга, которые предстоят Турции в июне, сказали Bloomberg два трейдера, работающих на рынке страны.

В предстоящем месяце у турецких компаний наступает срок выплат по займам на 6,9 млрд долларов - максимальную сумму на ближайшие 10 месяцев. Всего же кратоскосрочный внешний долг Турции в иностранной валюте превышает 180 млрд долларов, из которых две трети лежит на частном секторе.

Под июньские выплаты ряд локальных игроков закупают доллары, что толкает вниз лиру, несмотря на повышение ставки ЦБ до 19%, говорят трейдеры.

Лира страдает от недостатка доверия к центральному банку, который не может бороться с инфляцией из-за нетрадиционных экономических взглядов президента Реджепа Эрдогана, полагаюещего, что высокие ставки не тормозят инфляцию, а наоборот разгоняют ее, отмечает Тата Гозе, экономист Commerzbank.

За последние два года Эрдоган отправил в отставку трех глав центробанка, а на минувшей неделе уволил очередного зампреда регулятора.

ЦБ Турции не может отреагировать повышением ставки на падение лиры по политическим причинам, это еще больше ускоряет инфляцию, реальная доходность турецких активов снижается, что опять же давит на курс - так ситуация замыкается в уже известный порочный круг, отмечает Гозе.

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