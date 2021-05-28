Переговоры Байден — Путин: последствия для белорусских властей могут быть серьезными 2 28.05.2021, 16:51

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фото: global look press

Лукашенко создал Москве гемморой.

Старший аналитик Центра европейской трансформации Андрей Егоров в комментарии udf.by отметил, что белорусские власти оказались в незавидном положении, т.к. совсем не ожидали жесткой реакции Запада на инцидент с самолетом.

«Белорусский вопрос попадает в повестку дня не только Евросоюза, но и США, где к инциденту с самолетом отнеслись очень серьезно. Но непонятно, в какой плоскости этот вопрос может обсуждаться на встрече Путина и Байдена, о чем именно они могут вести речь. Одно дело, если президент США просто выскажет свою озабоченность – пожалуй, для белорусских властей это ничем серьезным не закончится. Другое дело, если будет обсуждаться транзит власти в Беларуси, изменение политической системы, новые выборов – тогда это более серьезная постановка вопроса», – сказал Егоров.

Но второй вариант развития событий возможен только при определенных условиях.

«Если белорусский вопрос станет частью пакетных договоренностей. Путин хочет добиться чего-то от Байдена, а Байден от Путина. Беларусь может стать элементом торга между ними. В таком случае последствия для белорусских властей могут быть серьезными. Но ведь не факт, что они смогут договориться. Если же договорятся, то мы увидим это по трансформации позиции России к Беларуси», – считает Егоров.

Как скандал с самолетом может повлиять на переговоры Лукашенко и Путина в Сочи?

«Пока Лукашенко оказывается в достаточно уязвимой ситуации, ему нужна поддержка России. Москва эти обстоятельства попытается использовать, чтобы заполучить какие-то части белорусского суверенитета, повысить уровень своего влияния в нашей стране», – отметил Егоров.

Российская пропаганда сначала хвалила белорусские власти за спецоперацию с самолетом, а в последние дни критикует Лукашенко за это решение. Почему так происходит?

«Потому что он создал Москве геморрой. Полностью отказаться от поддержки Лукашенко в России в этой ситуации не могут, но и принимать на себя дополнительную ответственность за своего ближайшего союзника не хотят, ощущая негативную международную реакцию на действие белорусских властей. У России и своих проблем в отношениях с Западом достаточно», – полагает Егоров.

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