Литовские журналисты провели акцию у границы с портретами белорусских коллег 28.05.2021, 16:55

Фотофакт.

На границе Литвы и Беларусь прошла акция солидарности с задержанным белорусскими журналистами, которую инициировала правозащитная организация «Репортеры без границ».

Как сообщает БАЖ, представители литовских медиа выстроились в линию у границы, держа в руках портреты подвергшихся репрессиям журналистов.

– Нам было важно продемонстрировать солидарность с нашими коллегами из Беларуси, которые за свою деятельность оказались в заключении, и мы хотели находиться настолько близко к ним, насколько это возможно. Журналисты не должны быть объектом преследования и подвергаться жестокости, – заявил генеральный директор «Репортеров без границ» Кристоф Делуар.

Напомним, на сегодня за решеткой в Беларуси находятся около 30 журналистов.

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