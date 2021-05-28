Медики назвали самые полезные продукты для человеческого организма 28.05.2021, 16:58

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О пользе многих из них вы даже не догадывались.

Медики перечислили ряд продуктов, которые приносят организму человеку огромную пользу. Многие даже не догадываются, сколько полезных веществ и витаминов можно получить, употребив хоть один продукт из этого списка, пишут украинские СМИ.

Яйца

Этот популярный продукт среди украинцев является доступным и универсальным источником белка. По словам диетологов, одно яйцо вмещает в себя 85 калорий, а также полезные аминокислоты, железо и антиоксиданты.

Цельнозерновой хлеб

Как оказалось, хлеб – это не только сплошной углевод, который негативно сказывается на фигуре. По мнению специалистов, в составе цельнозернового хлеба есть питательные вещества в виде белка, полезных зёрен и семен.

Арахисовое масло

Известно, что арахисовое масло является очень калорийным и может подкинуть пару лишних килограмм. Однако медики отметили, что двух столовых ложек этого лакомства хватит для того, чтобы обеспечить необходимую дозу белка и полезных жиров.

Вяленые помидоры

Согласно данным экспертов, томаты насыщены антиоксидантом ликопином, употребляя который можно снизить риск развития онкологии и серьезных болезней сердца. Высушенные помидоры вмещают в себя 6 грамм белка, 7 грамм клетчатки и 75% дневной нормы калия, который принимает участие в восстановлении тканей. Вместе с этим вяленые томаты богаты на витамины А и К.

Кешью

Эти орехи являются отличным источником белка, фосфора, магния, кальция и меди. Взять, к примеру только магний, который очень полезный для организма и помогает побороть запоры, бессонницу, головную боль, спазмы в мышцах и вместе с этим, укрепить иммунитет. Кроме этого, кешью содержит большое количество биотина, который укрепит волосы и сделает их здоровее.

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