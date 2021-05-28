Сейм Польши принял резолюцию по Беларуси с призывом ввести экономические санкции 28.05.2021, 17:14

Действия режима названы актом государственного террора.

28 мая Сейм Польши принял резолюцию по ситуации в Беларуси, в которой призвал ввести новые санкции в отношении белорусского режима.

Текст резолюции опубликовал в «Фейсбуке» заместитель председателя Комиссии иностранных дел Сейма Роберт Тышкевич.

Депутаты Сейма решительно осуждают «акт государственного террора» – вынужденную посадку самолета Ryanair в Минске, которая «создала угрозу для безопасности полетов». Депутаты также осуждают задержание Романа Протасевича и Софии Сапеги и призывают их освободить.

Депутаты Сейма призывают Международную организацию гражданской авиации тщательно расследовать инцидент с самолетом, а парламенты стран ЕС и Совета Европы – активно содействовать демократизации Беларуси и усилить совместную позицию в отношении белорусского режима. Также депутаты призывают польское правительство упростить правила предоставления убежища и международной защиты для белорусских политических беженцев в Польше.

Депутаты выразили обеспокоенность эскалацией репрессий в отношении белорусского общества, в том числе в отношении польского меньшинства, и призвали освободить Анжелику Борис, Анджея Почобута, Анну Панишеву, Марию Тишковскую и Ирену Бирнацкую.

Также депутаты Сейма поддержали выводы Евросовета и призвали расширить санкции на компании и физлица, а также ввести экономические санкции. Кроме этого, депутаты призывают правительство Польши ввести санкции против белорусских представителей власти, сотрудников органов юстиции и безопасности, которые принимают непосредственное участие в преследовании поляков в Беларуси.

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