К Софии Сапеге впервые пустили адвоката 7 28.05.2021, 17:26

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София Сапега

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Также появилась информация, что гражданку России не задерживали в минском аэропорту по тому уголовному делу.

К задержанной вместе с Романом Протасевичем россиянке Софии Сапеге первый раз пустили адвоката.

Об этом рассказал «Дождю» адвокат Александр Филанович.

Сапега содержится в минском СИЗО № 1.

Также, как стало известно BBC, Cофию Сапегу не задерживали в минском аэропорту по тому уголовному делу — о разжигании социальной вражды (статья 130 УК), — в рамках которого ее 25 мая арестовали на два месяца и поместили в СИЗО КГБ.

23 мая, во время снятия Сапеги с рейса Афины-Вильнюс, девушка не была объявлена в розыск, среди подозреваемых по делу о беспорядках не находилась.

Протокол и постановление о задержании Cапеги по статье 130 УК 23 мая не оформлялись, хотя ее поместили в ИВС на Окрестина и держали там до 25 мая, подчеркивает неназванный собседеник издания. В суде, где адвокат Софии сегодня, 28 мая, обжаловал ее снятие с рейса, документы о задержании девушки тоже отсутствовали. Адвоката с этими документами также никто не ознакомил.

25 мая Сапегу якобы отпустили из ИВС, но на самом деле под конвоем перевезли в офис Главного следственного управления СК. Именно там ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу в статусе подозреваемой по статье 130 УК. Следствие считает спутницу Романа Протасевича администратором телеграм-канала «Черная книга Беларуси». Но в материалах этого дела документов о задержании Сапеги в аэропорту нет, утверждает источник.

«Это означает, что Софья по доброй воле могла сойти с рейса в Минске, добровольно поехала с сотрудниками правоохранительных органов и добровольно находилась в ИВС на Окрестина. Такая версия сомнительна», — полагает минский адвокат Антон Гашинский.

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