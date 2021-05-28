Владимир Милов рассказал о крушении режимов Путина и Лукашенко 28.05.2021, 17:36

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Владимир Милов

Фото: lrt.lt

Российский оппозиционер уверен, что их конец будет взаимосвязан.

Один из лидеров российской оппозиции, соратник главы Фонда борьбы с коррупцией и политзаключенного Алексея Навального, бывший заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов стал гостем программы сайта Charter97.org Studio Х97. В интервью он рассказал о том, что считает падение режимов Путина и Лукашенко взаимосвязанным процессом:

— Какой режим рухнет раньше: Путина или Лукашенко?

— А можно оба завернуть?

— Прекрасная идея. Синхронно.

— Вообще, знаете, что я хочу сказать? У меня складывается ощущение, что будет взаимосвязано, как минимум. То есть, это не то, что они оба вместе «жили несчастно и умерли в один день». Но у меня ощущение, что это будет связано. То есть все, что будет происходить в Беларуси — будет иметь очень четкие последствия для России, потому что это очень воодушевляюще на нас действует. И, наоборот, это как бы заставляет Путина психовать, нервничать и совершать ошибки. Очень хорошо, нам это надо.

Конечно же, я беларусам советую смотреть на нашу движуху. Несмотря на весь текущий разгром, у нас будет движуха. У нас выборы в сентябре. И у Путина и «Единой России» ситуация там очень плохая. Поэтому у нас тоже будет что-то происходить, поверьте. Поэтому, когда эти колебания войдут в резонанс друг с другом, их обоих сильно потрясет. Хотелось бы обоих с концами, но посмотрим. Я уверен, что эти события теперь уже будут взаимосвязаны.

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