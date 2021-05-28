«Белавиа» прекратила летать в Ларнаку, Белград, Будапешт и Кишинев

«Белавиа» прекратила летать в Ларнаку, Белград, Будапешт и Кишинев2
- 28.05.2021, 17:54
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Рейс в Стамбул выполняется по измененному маршруту.
Сайт «Белавиа» сообщает, что авиакомпания прекращает полеты в Ларнаку, Белград, Будапешт, Кишинев.
Рейсы стали невозможными из-за закрытия воздушного пространства Украины.
«Специалисты авиакомпании проводят расчеты возможных вариантов маршрутов выполнения регулярных и чартерных рейсов, которые затрагивают введенные запреты, с целью определения возможности их выполнения», — говорится в заявлении.
Регулярные рейсы в Стамбул в связи с необходимостью облета воздушного пространства ряда стран будут выполняться по измененному расписанию.