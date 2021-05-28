«Белавиа» прекратила летать в Ларнаку, Белград, Будапешт и Кишинев 2 28.05.2021, 17:54

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Фото: charter97.org

Рейс в Стамбул выполняется по измененному маршруту.

Сайт «Белавиа» сообщает, что авиакомпания прекращает полеты в Ларнаку, Белград, Будапешт, Кишинев.

Рейсы стали невозможными из-за закрытия воздушного пространства Украины.

«Специалисты авиакомпании проводят расчеты возможных вариантов маршрутов выполнения регулярных и чартерных рейсов, которые затрагивают введенные запреты, с целью определения возможности их выполнения», — говорится в заявлении.

Регулярные рейсы в Стамбул в связи с необходимостью облета воздушного пространства ряда стран будут выполняться по измененному расписанию.

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