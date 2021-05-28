Мэр Риги об уголовном деле против него: Безумие режима Лукашенко во всей красе 18 28.05.2021, 18:26

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Мартиньш Стакис заявил, что белорусский диктатор получит ответы на все свои вопросы в Гаагском трибунале.

Мэр Риги Мартиньш Стакис прокомментировал в «Фейсбуке» заведение против него уголовного дела в Беларуси:

- Безумие режима Лукашенко во всей красе. Если мы обсуждаем преступную деятельность, то предлагаю Лукашенко добиваться правосудия в Гаагском трибунале. Там он точно получит ответы на все свои вопросы.

Напомним, что 24 мая в центре Риги Мартиньш Стакис заменил лукашенковский флаг на бело-красно-белый.

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