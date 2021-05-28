Беларусь высылает из страны двух литовских дипломатов 3 28.05.2021, 18:31

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Об этом заявили в МИД.

«Следуя принципу взаимности, мы были вынуждены принять сегодня зеркальные меры и объявить персонами нон грата двух литовских дипломатов за деятельность, несовместимую со статусом дипломатического сотрудника. Им предложено покинуть Беларусь в течение семи дней», — сообщили tut.by в ведомстве.

Ранее стало известно, что Литва высылает двух белорусских дипломатов из-за их действий, «несовместимых с дипломатическим статусом» и в знак солидарности с Латвией.

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