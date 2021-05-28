Россия критически зависима от импорта стратегических металлов 8 28.05.2021, 18:40

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Фото: Владимир Песня / РИА Новости

За рубежом РФ закупает 100% титана и более 60% видов стратегического дефицитного сырья.

Россия в значительных объемах импортирует более трети стратегических видов минерального сырья и более 60% дефицитных видов полезных ископаемых, причем по некоторым из них зависимость от импорта — 100-процентная. Об этом сообщает Счетная палата РФ в отчете об эффективности управления государственным фондом недр в 2018-20 гг, пишет finanz.ru.

За счет зарубежных поставок покрывается 100% потребностей экономики в титане, хроме, марганце и литии, а также более 87% спроса на цирконий.

Эти металлы относятся к категории стратегических и дефицитных, а от поставок критически зависят базовые отрасли промышленности, включая металлургию и ВПК.

Титан используется преимущественно в гражданском и военном авиастроении; стали с высоким содержанием хрома (до 30%) используются, среди прочего, для изготовления корпусов подводных лодок, космических двигателей.

Литий применяется в ядерной энергетике, используется при плавке алюминия, создании ракетного топлива, а также необходим для широкого внедрения технологий накопления энергии. Марганец необходим для выплавки нержавеющей и других специальных видов стали, перечисляет СП.

Помимо этого Россия покрывает импортом почти 50% потребности в меди; две трети - в бокситах; на 100% зависит от зарубежных поставок йода, а также в значительных объемах закупает за рубежом плавиковый шпат (95%), бентониты для литейного производства (89,6%), каолин (68,3%).

Эти виды сырья «имеют широкую область применения и используются в металлургической, химической, атомной, медицинской и прочих отраслях», говорится в отчете Счетной палаты.

Ключевые страны-поставщики, от которых зависят российские предприятия, - это Украина, Казахстан, Чили, Китай, Монголия и ЮАР.

Так, Украина в среднем за 2018-2020 годы обеспечивала поставку 82,9% титана, 51,2% циркония и 70% каолина. На Казахстан пришлось 87% импортируемого хрома и 73,2% импортируемой меди. 70,7% лития импортировалось из Чили, 83,3% бокситов - из Китая, а Монголия поставила 85,2 % плавикового шпата.

На данный момент у государства де-факто отсутствует какой-либо план по по импортозамещению дефицитных видов полезных ископаемых; более того, наблюдается отставание от мирового уровня развития и использования технологий обогащения и переработки сырья, отмечает Счетная палата.

Центры компетенций, который достались стране в наследство от СССР, были утрачены; уменьшились либо прекращены полностью производство редкоземельных металлов (РЗМ), а также циркония и черных металлов - марганца и хрома.

В условиях уже введенных санкций, ограничивающих доступ России к современным технологиям, и потенциальных угроз новых ограничений, «зависимость от импорта некоторых видов стратегического и дефицитного сырья создает риски необеспечения различных отраслей российской экономики», предупреждает Счетная палата.

«В этой связи существует риск снижения конкурентоспособности российской МСБ (минерально-сырьевой базы) в сравнении с ведущими сырьевыми странами мира», - говорится в отчете.

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