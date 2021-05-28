Авиапроисшествия уже не первый раз становятся признаком конца режима в стране 3 28.05.2021, 18:45

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Так что не опускаем руки и работаем на победу.

Матиас Руст совершил перелет на небольшой Cessna 172 в 1987 году. Местом посадки стала Москва, Красная Площадь, пишет телеграм-канал «Лебяжий 97%». Фактически этот скандал стал началом отсчета обрушения советского строя. Инцидент наглядно показал, насколько беспомощна и уродлива вся эта громадная военная машина. Сквозь которую свободно скользит 18-летний парень на крохотном самолете.

23 мая 2021 года белорусские военные, по приказу Лукашенко, инсценировали угрозу минирования рейса, и своими неумелыми и откровенно провальными действиями спровоцировали международный скандал и усиление кризиса.

В результате вчера и сегодня город наводнен милицией. Все силовики работают в режиме усиления. И все только лишь ради того, чтобы перед гостями из Москвы построить «потемкинскую деревню». Сделать вид, что ситуация внутри страны «нормализована».

Так что не опускаем руки и работаем на победу! Каждый из нас! Тем, чем может!

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