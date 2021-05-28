Украина готовит пакет санкций против пособников режима Лукашенко 10 28.05.2021, 18:51

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Санкции в ближайшее время рассмотрит Совет нацбезопасности Украины.

Министерство иностранных дел Украины передало Совету нацбезопасности Украины список пособников белорусского диктатора Лукашенко. Об этом заявил замглавы украинского МИД Евгений Енин, пишет nv.ua.

По словам Енина, МИД Украины подготовил пакет санкций в отношении граждан Беларуси, которые поддерживают режим Лукашенко. Он выразил надежду, что СНБО в ближайшее время его рассмотрит.

Замминистра уточнил, что санкции могут ввести в отношении представителей режима Лукашенко, которые причастны к фальсификации президентских выборов и репрессиям против мирных сограждан.

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