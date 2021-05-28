закрыть
28 мая 2021, пятница, 21:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украина готовит пакет санкций против пособников режима Лукашенко

10
  • 28.05.2021, 18:51
  • 5,608
Украина готовит пакет санкций против пособников режима Лукашенко

Санкции в ближайшее время рассмотрит Совет нацбезопасности Украины.

Министерство иностранных дел Украины передало Совету нацбезопасности Украины список пособников белорусского диктатора Лукашенко. Об этом заявил замглавы украинского МИД Евгений Енин, пишет nv.ua.

По словам Енина, МИД Украины подготовил пакет санкций в отношении граждан Беларуси, которые поддерживают режим Лукашенко. Он выразил надежду, что СНБО в ближайшее время его рассмотрит.

Замминистра уточнил, что санкции могут ввести в отношении представителей режима Лукашенко, которые причастны к фальсификации президентских выборов и репрессиям против мирных сограждан.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Если к вам пришел медведь
Если к вам пришел медведь Владимир Халип
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт!
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт! Андрей Санников
Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович
Перед дефолтом
Перед дефолтом Дмитрий Болкунец