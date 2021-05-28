Илон Маск показал новый прототип звездолета SN16 4 28.05.2021, 18:59

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Фото: Gettyimages.com

Поклонники Spacex гадают, когда произойдет его запуск.

В пятницу, 28 мая, основатель SPACEX Илон Маск, который ранее анонсировал отправку на Луну шаттла Blue Ghost, опубликовал фото нового прототипа звездолета SN16. Поклонники космического агентства гадают, когда произойдет его запуск. Об этом сообщает Express (перевод - «Апостроф»).

Прошло несколько недель после первого успешного полета и посадки прототипа Starship, отмечает издание. 5 мая SpaceX наконец-то достигла своей цели: прототип Starship успешно совершил посадку, не взорвавшись, в Бока-Чика, штат Техас.

Вскоре Илон Маск заявил, что SN15 может быть перезапущен “в ближайшее время”. Вопреки ожиданиям, SpaceX до сих пор не показала никаких признаков подготовки к повторному тестированию SN15. Вероятно, теперь Маск перешел к своему следующему прототипу звездолета.

Миллиардер опубликовал тизер SN16, снятый в Техасе. Рядом с SN16 была ракета-носитель, которая поможет вывести корабль в космос. Автомобиль в кадре демонстрирует огромные размеры прототипа Starship.

Ship 16 & Booster 2, Starbase Highbay pic.twitter.com/IUuidOw9ym — Elon Musk (@elonmusk) May 28, 2021

Дата запуска SN16, пока остается загадкой. По данным издания сейчас не действуют временные ограничения на полеты. Однако SpaceX, как правило, не анонсирует дату запуска прототипов заранее.

На дату запуска влияет несколько факторов. Например, погодные условия или потребность в инженерных работах вплоть до старта.

По мнению издания, очередной прототип повторит траекторию предыдущего полета SpaceX, чтобы подтвердить, что последняя посадка не была случайностью.

Ранее Илон Маск заявлял, что звездолет SpaceX отправится на Марс в 2020-х годах задолго до 2030 года. Он отмечал, что очень сложно сделать Mars Base Alpha (первая база землян на Марсе) самообеспечивающейся.

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