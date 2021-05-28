Бренды прекращают работать с Беларусью 10 28.05.2021, 19:10

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фото: Еврорадио

Госстандарт блокирует российские сертификаты.

Российский производитель одежды Platin прекратил работу с Беларусью. Так компания ответила на просьбу белорусского индивидуального предпринимателя прислать каталог товаров, передает «Еврорадио».

— ...по причине неадекватной работы контролирующих органов, которые каждый год по разным причинам блокируют наши сертификаты качества. Только по этой причине мы больше не можем отпускать товар на территорию РБ, — говорится в ответе Platin.

Ответ Platin белорусскому предпринимателю

фото: Еврорадио

По техническим регламентам Таможенного союза и ЕАЭС, чтобы одежду можно было продавать, на неё обязательно должен быть сертификат качества и безопасности. Предприниматели не раз подчёркивали, что получить нужные документы в России и так не всегда возможно. Особенно когда они закупаются на рынках.

Но почему-то даже при наличии сертификата качества у Госстандарта возникают вопросы к ИП. В отделе по работе с клиентами Platin журналистам это объясняют тем, что в Беларуси сохранились стандарты ещё со времён распада СССР.

— Если взять технический момент по хлопковой ткани, сегодня к изделиям совершенно другие требования. Раньше рубашка была на сто процентов из хлопка, но нужно было немало усилий, чтобы её погладить, и она сразу мялась. Сейчас такой состав ткани никто не делает, потому что это совсем неудобно для потребителя. Поэтому где-то снизили содержание хлопка, где-то ткань стала тоньше. Но у вас требования остались прежними.

Platin работает с клиентами по всему ЕАЭС, но подобные проблемы только с Беларусью, подчёркивает собеседник.

— Мы бы с удовольствием продавали в Беларусь. Просто эти критерии пора менять. Так как ваш сертификационный центр наши сертификаты блокирует, мы не можем себе позволить только из-за вас менять производственные технологии. У нас просто не хватит денег. По критериям в Российской Федерации у нас всё нормально.

«И по маркировке нас пошлют»

фото: Reuters

Глава РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко подчёркивает, что на деле российские сертификаты ничего не значат для контролирующих органов.

— Приходит Госстандарт на торговую точку. Смотрит российский сертификат. Он зарегистрирован в реестре в установленной форме. Госстандарт должен сказать, что всё добросовестно исполнено. А на самом деле он говорит: “Это просто бумажка, а теперь давайте образцы на проверку”.

Они по своим стандартам устанавливают, что якобы эта продукция не соответствует требованиям. Предприниматель получает штраф, и они отправляют ещё в Россию информацию относительно этого сертификата. И у тех проблемы. Но у нас же «союзное государство», общие законы. И сертификаты должны признаваться! — подчёркивает Анатолий Шумченко.

С 1 июля 2021 года для белорусских ИП начнёт действовать обязательная маркировка товаров легпрома на территории ЕАЭС. Для неё нужен в том числе сертификат.

— Мы в первый раз увидели такое сообщение от производителя, но предприниматели пишут, что случаев отказа много. Вот, пожалуйста, пример, как россияне будут (точнее не будут) с нами работать. Они и по маркировке нас пошлют, — заключает Анатолий Шумченко.

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