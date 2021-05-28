Какие билеты «Белавиа» можно обменять или вернуть стоимость 1 28.05.2021, 19:27

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Полеты в ЕС отменены по 30 июня включительно.

«Белавиа» на своем официальном сайте пояснила, какие билеты можно обменять или вернуть стоимость без штрафов в связи с аннулированными разрешениями на полеты в ряд европейских стран. Компания была вынуждена отменить соответствующие рейсы, которые вылетали по 30 июня включительно.

— Пассажиры могут вернуть денежные средства за авиабилеты или обменять авиабилеты без сборов, если как минимум один участок маршрута в билете приходится на отмененный рейс, — говорится в сообщении компании.

Проверить статус рейса можно на официальном сайте авиаперевозчика.

Также «Белавиа» сообщила, что информация об отмене либо восстановлении рейсов, вылетающих с 1 июля 2021 года, будет размещена позже на сайте авиакомпании и страницах в социальных сетях.

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