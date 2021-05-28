Как Россия замешана в перевороте в Мали и зачем ей это 3 28.05.2021, 20:05

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Коллаж: Юлия Мелешко - LIGA.net

В Мали произошел второй военный переворот за год.

Солдаты свергли переходное правительство из-за недовольства кадровыми перестановками. В истории нестабильности этой страны не обошлось и без участия России, которой происходящее выгодно не только с экономической, но и политической точек зрения – уменьшения влияния Франции в регионе. Теперь в Бамако проходят митинги с призывами к Путину ввести войска. Как и зачем Кремль дестабилизирует Мали и отразятся ли маневры Путина на его отношениях с Макроном – рассказывает liga.net.

ДВА ПЕРЕВОРОТА ЗА ГОД

Первый военный переворот в Мали произошел в августе 2020 года – в резиденцию к президенту Ибрагиму Бубакаре Кейте вторглись солдаты и отстранили его и премьера от власти. Среди главных лиц переворота трое военные: Малик Диау, Садио Камара и Ассими Гойта.

Был сформирован военный совет (его возглавил Гойта), проведены переговоры с политлидерами страны, создан план переходного периода (главой переходного совета стал Диау) и назначена новая дата президентских и парламентских выборов – февраль 2022 года. Временным президентом стал Баха Ндау, премьер-министром – Моктар Уана.

Заговорщики Ассими Гойта и Малик Диау со свергутным временным президентом Бахой Ндау по центру, сентябрь 2020 года (Фото – ЕРА – H. Diakite)

Поскольку проблемы в стране никуда не делись, там вновь начала расти напряженность. В начале мая 2021-го на этом фоне временное правительство провело переговоры с оппозицией и согласилось на перестановки в Кабмине. Но власти не посоветовались с Гойтой и в итоге двое близких к нему политиков потеряли места в правительстве. 24 мая, сразу после известия о результатах перестановки, Гойта арестовал президента и премьера. Их вынудили отказаться от должностей в обмен на свободу. Теперь вся власть снова находится в руках у Гойты.

Среди недовольных перестановками была и коалиция оппозиционных партий M5 RFP, с которыми Ндау вел переговоры. Им также ничего не досталось. Теперь они заявляют, что их попросили выдвинуть кандидата в премьеры.

КАК И ЗАЧЕМ РОССИЯ ПОМОГАЕТ ХУНТЕ

РФ начала проявлять активность в Мали еще до первого переворота. В ходе антиправительственных протестов в Бамако летом 2020-го появились флаги России и плакаты с благодарностью за "солидарность" со стороны РФ. А двое заговорщиков, Малик Диау и Садио Камара, вернулись в страну за неделю до путча – почти год они находились в Москве на тренировках.

"Именно эти, связанные с Россией, офицеры-заговорщики окружают Гойту, который во второй раз возглавил страну в результате "путча в рамках переворота". Они имеют выраженные антифранцузские взгляды и ориентируются на Москву", – рассказывает кандидат политических наук, преподаватель Института международных отношений КНУ им. Шевченка Александр Мишин.

Сейчас поддержка малийской хунты со стороны России носит в основном политический характер, считает Мишин: "РФ отправила в Бамако спецпосланника с целью урегулирования кризиса, представив себя в качестве миротворца". Также РФ может повлиять и на позицию Совбеза ООН – там осудили повторный переворот, но вместо санкций обошлись посредничеством Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS).

При этом у России есть друзья на политарене и среди гражданских. Например, лидер коммунистической партии Африканское единство за демократию и независимость Умар Марико (член оппозиционной коалиции M5 FRP, которая сейчас должна выдвинуть своего кандидата на должность премьера). В 2018 году он посещал оккупированную Россией часть Донбасса и обещал открыть в Мали представительство пророссийских боевиков, если станет президентом (на тот момент он был кандидатом на должность главы государства).

Террорист Денис Пушилин и Умар Марико на оккупированных Россией территориях Украины, 2018 год

РФ преследует две цели в этой стране: экономическую и политическую. "Российские экономические интересы имеют глубокие корни и связаны с советскими временами, когда там реализовывался ряд инфраструктурных проектов", – говорит Мишин, добавляя, что сейчас российский бизнес работает в сфере добычи золота, но самой главной частью двусторонних отношений остается военно-промышленный комплекс. – "На вооружении ВС Мали находятся в основном советское и российское стрелковое оружие, бронетехника, артиллерия и авиация". Например, Минобороны РФ заключило с малийскими военными соглашение о сотрудничестве еще в 2019 году.

Политическая цель России при дестабилизации Мали – влияние на другие страны, имеющие там интересы (Турция, Китай, Франция). А в более широком контексте – продолжение прокси-конфликта с Францией за Африку. "Россия пытается закрепиться в проблемных странах африканского Сахеля, традиционно входившего во французскую зону влияния", – заявляет Мишин, приводя в пример активность Кремля в ЦАР, Ливии, Чаде и Судане. – Под прицелом РФ также находятся Нигер, Буркина-Фасо и Мавритания – это очень беспокоит Францию".

Наиболее отрицательно хаотизация Мали влияет именно на Францию, говорит эксперт, поскольку она проводит там контртеррористическую операцию против джихадистов: "Нарушение управляемости страной приводит к активизации сил исламских фундаменталистов".

До августа 2020 года Париж имел влияние на страну благодаря ключевому союзнику – президенту Ибрагиму Бубакаре Кейте. Его свержение стало для Франции "дипломатическим кошмаром". А свергнутый в мае 2021-го президент Ндау представил обновленный состав Кабмина сразу после возвращения из Парижа. Россияне и антифранцузские политики могли воспринять это в качестве сигнала о попытках Парижа восстановить дипломатические позиции в стране. Поэтому нынешний переворот может нести как локальное (военные хотели удержать власть), так и геополитическое измерение (теперь правительство может сформировать премьер, поставленный антифранцузской политсилой).

#Mali : Manifestation pour le moins animée d'une centaine de personnes ce matin à Bamako, qui souhaite l'intervention de la Russie et demande le départ de #Barkhane.



Le regroupement a eu lieu devant l'ambassade de Russie. pic.twitter.com/gCDQEN4YxC — Paul Lorgerie (@PLorger) May 27, 2021

Также под посольством России в Бамако уже два дня подряд проходят митинги, на которых демонстранты с флагами РФ в руках требуют "российского военного вмешательства", окончания французской операции и заявления Кремля о поддержке переворота. В посольстве РФ в Бамако пока что ограничились лишь заявлением, что после ареста высшего руководства страны в столице все спокойно.

Тут есть и существенный аспект актуализации малийского кризиса на фоне инцидента с самолетом Ryanair в Беларуси, против которой растет санкционное давление, – считает Мишин

"Нельзя исключать, что россиянам Мали нужна для ведения торгов с французами по беларусскому вопросу", – говорит он. Переворот в Мали в августе 2020 года также совпал по времени с началом протестов в Беларуси из-за фальсификации выборов режимом Лукашенко.

При этом Мишин уточняет, что на прямые отношения между Путиным и Макроном влияет не только геополитика, но и экономика. А французские компании "предпочитают закрывать глаза на политические аспекты ради прибыли на российском рынке".

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