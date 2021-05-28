«Цены на дерево просто взлетели» 2 28.05.2021, 20:22

6,046

Фото: Татьяна МАЛЕЖ

Белорусы шокированы ценниками на стройматериалы.

Несколько дней назад в редакцию intex-press.by обратился житель Барановичей Артем и рассказал о сильном росте цен на стройматериалы. По его словам, ценники меняются чуть ли не каждую неделю и только за последнее время некоторые позиции товаров для стройки и ремонта подскочили в стоимости в несколько раз. Что на этот счет говорят другие горожане?

Евгений, строитель с многолетним стажем, индивидуальный предприниматель:

– Мне часто приходится штудировать рынок строительных материалов, и цены действительно растут на глазах.

Смеси дорожают несущественно, а вот что подорожало очень ощутимо, так это дерево. Цены на него просто взлетели.

Если в прошлом году заказчик покупал дерево (брус, стропила) по 350 рублей за кубометр, то в январе ценник подскочил до 450 рублей, в феврале – до 500 рублей, а месяц назад куб дерева стоил уже 600 рублей. И это в Барановичах. А в Минске, говорят, цена доходит до 700 рублей. Это безумно много.

Что касается металла, то он дорожает буквально каждую неделю. В прошлом году покупал профиль себе на забор, за метр погонный отдавал 3 рубля. Сейчас такой же профиль стоит по 6,5 рубля.

На рост цен жалуются не только заказчики, но и директора строительных организаций, отмечая, что ценники на стройматериалы растут каждый понедельник и люди просто не готовы к такому ценообразованию.

Учитывая размер зарплат (а они просто никудышные), наш очередной клиент сто раз подумает, прежде чем начать стройку. Взять, к примеру, крышу. Только на дерево надо потратить около 6 тысяч. Кому это по карману?

Николай, строитель:

- То, что цены заметно выросли, – это факт. Тот же цемент буквально пару месяцев назад я покупал по 5,3 рубля за мешок, сейчас он стоит уже 6,4 рубля. На три рубля подорожали также некоторые смеси.

Профильные металлические трубы за пару недель выросли в цене примерно на треть: с 14 до 19 рублей за метр погонный.

Недавно я покупал 12 поддонов блоков и заплатил за них на 170 рублей больше, чем за такой же объем полгода назад.

Аналогичная ситуация и с инструментом. Хорошие перфораторы, болгарки стоят на рублей 30 дороже, чем в прошлом году.

В одном из крупных строительных магазинов нашего города я обратил внимание, что на старых ценниках наклеено очень много новых. А это говорит о том, что товары дорожают, и очень часто.

Владимир, жестянщик, индивидуальный предприниматель:

– Я долгое время работаю с металлом. И исходя из нынешней ситуации на рынке, могу сказать, что цены, по сравнению с прошлым годом, на эти товары увеличились на 70%. Это огромный рост.

Очень сильно подорожал поликарбонат. Год назад лист толщиной 0,8 см можно было купить за 90 рублей, сейчас за такой же придется отдать 250 рублей. Не понимаю, откуда такая огромная разница в цене за короткий промежуток!

Часто общаюсь со строителями, и все как один говорят, что дорожает буквально все.

Что говорит официальная статистика

По данным Национального статистического комитета, за год (с апреля 2020 года по апрель 2021-го) в Беларуси действительно подорожали почти все стройматериалы, представленные в статистике. Сильнее всего выросли цены на пиломатериалы (плюс 43%), металл (плюс 37%) и цемент (на 22%).

Подешевел, по сравнению с прошлым годом, только цемент, и то несущественно – всего на 2%.

Как изменились цены на некоторые стройматериалы в Беларуси за год (апрель 2021 года по сравнению с апрелем 2020 года)

По данным Национального статистического комитета

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».